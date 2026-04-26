路邊綠化帶「苦菜」變身減肥神藥　羽衣甘藍爆火身價飆漲30倍

曾經在路邊綠化帶無人問津、甚至被調侃「連羊都不吃」的羽衣甘藍，近期在內地搖身一變成為「蔬菜界頂流」。山姆超市（Sam's Club）近日推出售價29.9元（人民幣，下同）的羽衣甘藍盆栽，喊出「種一次吃一年」的口號，隨即被一搶而空。隨着「羽衣甘藍宇宙」在內地市場爆發，這種蔬菜的身價從2024年的每斤不到1元，瘋漲至如今最高30元，漲幅高達30倍。然而，專家提醒其所謂的「纖體神效」多屬商家噱頭。



羽衣甘藍由「綠化帶小透明」變身為「超級食物」，背後推手正是新茶飲品牌。據《21世紀經濟報道》報道，喜茶率先推出的「超級植物茶」系列，其中的羽衣纖體瓶首月即賣爆350萬杯，全系列一年銷量突破1億杯，單是新鮮羽衣甘藍的消耗量就近300萬斤。

羽衣甘藍資料圖片

喜茶曾推出羽衣甘藍茶飲。（網絡圖）

這股風潮迅速蔓延至整個零售市場，挪瓦、庫迪等咖啡品牌紛紛跟進，就連盒馬、白象、三全等老牌食品商也相繼推出羽衣甘藍燕麥杯、掛麵及發糕等產品。這款蔬菜已不再局限於沙律碗，而是滲透進年輕人生活的方方面面。

羽衣甘藍之所以爆火，核心在於踩中了當下年輕人的養生焦慮。據央視財經報道，羽衣甘藍每100克僅含30千卡熱量，高纖維、多維生素的特性，精準戳中年輕人「想喝奶茶又怕胖」的痛點。

在社交媒體的推波助瀾下，羽衣甘藍更被貼上「超模同款」、「養生頂流」等標籤，成為一種展現生活態度的「社交貨幣」。對於不少人而言，花29.9元買一盆盆栽或一杯飲品，買的不是菜葉子，而是「懂生活」的養生儀式感。

羽衣甘藍身價暴漲30倍。（21世紀經濟報道）

專家提醒：纖體神效無科學根據

然而，這款「超級食物」是否真的如此神奇？國家高級食品檢驗師王思露表示，雖然羽衣甘藍富含膳食纖維，有助促進腸道蠕動，但並無外界傳聞的「神效」。他特別指出，將其榨成汁會丟失大部份膳食纖維，商家宣傳的「纖體」功效缺乏科學依據，實屬偷換概念。

另有專家分析指，羽衣甘藍汁本身熱量雖低，若在飲品中添加高熱量配料或過量飲用，總熱量超標同樣會導致增肥。市場分析認為，羽衣甘藍飲品本質上是品牌利用「健康焦慮」收割的情緒稅，利用年輕人既想滿足口腹之慾又想減肥的矛盾心理，將原本苦澀的蔬菜包裝成流量密碼。