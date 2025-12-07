中國鑄就茶馬「新」道　新茶飲出海致勝之道：供應鏈+本地化

中國新茶飲，將傳統茶文化與現代消費需求有機結合，打造創新的品茶方式。

新茶飲在國內市場規模超過3,500億元人民幣，同一時間愈來愈多品牌將目光放向海外。

一杯新茶飲是如何走向世界，成為中國品牌「出海」的新勢力呢？



中國新茶飲出海 複製國內經驗完善供應鏈

2025年4月，蜜雪冰城在哈薩克阿拉木圖開設其在中亞的第一間門市。（蜜雪冰城圖片/當代中國授權）

在香港上市的蜜雪冰城，是中國內地其中一間最大型新茶飲品牌，市值至今超過1,500億港元。

除中國以外，蜜雪冰城的業務已覆蓋越南、柬埔寨、日本、韓國、澳洲等十多個國家，擁有超過4,700間門市。在2025年4月，蜜雪冰城在哈薩克的分店正式開業，是其在中亞的首間門市，首月營業額即超過43萬元人民幣。

分析指出，許多中國新茶飲品牌成功出海的原因，背後一大優勢是穩定的供應鏈。

中國市場是全球最大茶葉和新茶飲消費市場，許多品牌在國內深耕過後尋求出海，擴張業務，此時它們已有相對成熟的營運模式，明白供應鏈穩定的重要。

以蜜雪冰城為例，其早在2012年即開始建設中央工廠，率先完成「自建工廠、自建供應鏈、自產核心原材料」的產業布局。

蜜雪冰城在河南新鄉衛輝市自建牧場，主要供應蜜雪冰城原料奶端需求。（蜜雪冰城圖片/當代中國授權）

蜜雪冰城特別為每一款基底材料都建立「超級工廠」，同時亦對所需要的水果食材安排冷鏈物流運送，源頭保障品質。

蜜雪冰城在海外的經營沿用同一模式，搭建了覆蓋全球六大洲、38個國家的採購網絡，又在東南亞4個國家建立本地化倉儲體系，有7個面積共計約6.9萬平方米的自主運營倉庫。

透過原材料自產並直接供應，蜜雪冰城在確保產品質素穩定之餘，亦保持價格競爭力。

中國新茶飲因地制宜 本地化經營征服市場

知名中國新茶飲品牌霸王茶姬進軍海外市場，其在美國的首間門市，選址加洲洛杉磯。（霸王茶姬圖片/當代中國授權）

根據在2025年5月發布的胡潤全球獨角獸及未來獨角獸排行榜，47間全球食品飲料行業企業中，中國企業達26間，佔比一半以上，新茶飲品牌更是當中的重要組成部分。

中國新茶飲進軍海外，還要面對消費者口味及消費方式各有不同的難題。

為融入海外市場，許多中國品牌都會結合當地消費者口味偏好及飲食習慣，為產品進行調整及創新，從而滿足獨特需求。

例如歐美市場更重視健康，且單價較高。為此，中國新茶飲巨頭奈雪的茶，就以「小綠瓶」、「超能牛油果酸奶昔」、「濃抹香水椰」等主打健康的產品主攻美國市場，價格上亦設置在3.9至8.9美元之間，貼合當地消費習慣。

奈雪的茶針對美國市場的喜好，推出主打健康的新茶飲產品，受到當地消費者歡迎。（奈雪的茶圖片/當代中國授權）

2025年10月，奈雪的茶美國首間門市正式開業，短短三天即創下售出近1.3萬杯、營業額約62萬元人民幣的佳績。

蜜雪冰城在出海時同樣致力於「本地化」，其在馬來西亞開發了更適合當地人口味的檸檬薄荷冰淇淋、薄荷檸檬水。在泰國的經營，則將招牌的「雪王」添加皇冠和金銀元素，契合當地審美與文化。

茶百道在西班牙巴塞隆拿的歐洲首間門市，也有專門根據當地口味偏好推出限定飲品「抹茶黑糖珍珠奶茶」。

茶百道在歐洲的首間門市在西班牙巴塞隆拿開業。（新華社/當代中國授權）

完善供應鏈加上本地化因地制宜，中國新茶飲品牌順利進軍海外市場，助力推動中國茶文化在世界傳播。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：茶馬「新」道｜中國新茶飲熱潮 傳統茶文化如何煥然一新？