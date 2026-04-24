北上注意｜周末廣東雨勢減弱氣溫回升　下周又迎暴雨大風

近日計劃北上的市民留意！受廣闊降雨雲系影響，廣東南部沿海一帶今日（24日）仍有明顯雨勢。根據廣東氣象台最新預測，本周末（25至26日）廣東降雨將顯著減弱，陽光回歸且氣溫回升，最高可達32°C。惟下周一（27日）起，廣東又有新一輪降水過程。



深圳昨日現暴雨及8級大風雙重夾擊。（第一現場）

27日起，廣東又有新一輪降水過程。（廣東天氣）

今日南部仍有暴雨 惠州曾錄大暴雨

據「廣東天氣」，過去24小時，廣東多地遭遇大雨侵襲，韶關及清遠南部、河源、梅州、珠江三角洲大部、汕尾及揭陽的北部等市縣出現了中到大雨局部暴雨，其中，惠州、河源、廣州的部分市縣出現了大暴雨，惠州博羅縣橫河鎮24小時累計雨量198毫米。

氣象部門預計，今日冷暖氣流持續在沿海交匯，因此考慮南部市縣仍有明顯降雨；25-26日，雨帶（對應切變線系統）東移出海，廣東大部降雨逐漸減弱，陽光回歸。

周末雨過天晴 周日氣溫可達32°C

對於打算周末出行的市民，周六及周日將是難得的好天氣。25日（周六），南部市縣陰天間多雲有陣雨，其餘市縣多雲。最高氣溫：粵西、珠三角大部分市縣27～29℃，其餘市縣23～27℃。

26日（周日），粵西市縣多雲到陰天，有分散（雷）陣雨，其餘市縣多雲間晴天。最高氣溫：大部分市縣28～32℃。

據深圳天氣消息，預計深圳25日，陣雨轉多雲，氣溫19-26℃；26-27日多云為主，氣溫逐日回升。

下周二新一輪強對流再襲 伴隨8級大風

下周一（27日），清遠、韶關和珠三角西部市縣多雲轉（雷）陣雨，局部大雨或暴雨，其餘市縣多雲間晴天。最高氣溫：清遠、韶關和珠三角西部市縣26～28℃，其餘大部分市縣28～32℃。

28日-29日，受冷空氣和切變線影響，廣東自西向東有大雨到暴雨局部大暴雨過程，雷雨時伴有短時強降水、8~9級雷暴大風等強對流天氣，氣溫有所下降。