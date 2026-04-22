茶顏悅色深圳開業　有港客早上5時出發北上喝奶茶　單杯炒上百

綜合內媒報道，4月22日，內地網紅奶茶店茶顏悅色正式入駐深圳，深圳灣萬象城店與萬象天地店雙店同步開業。店員指凌晨4時30分就有顧客到場，還有阿叔5點便從香港趕來。在二手平台上，原價14.9元的飲品黃牛要價至100元（人民幣，下同）。



茶顏悅色深圳雙店開業。（小紅書）

茶顏悅色掛出招牌。（界面新聞）

4月22日，茶顏悅色深圳灣萬象城店和萬象天地店雙店同步開業，這也是該品牌時隔5年重返深圳。門店還推出兩款深圳限定首發飲品，分別為14.9元的香柚抹茶冰茶「柚綠江南岸」與20.9元的香柚維也納咖啡「柚上青雲端」。

《深圳晚報》報道，店員介紹稱，凌晨4時30分就有顧客到場，更有香港阿叔5點便從香港趕來。

而店舖生意火爆還吸引了不少黃牛代購，原本定價十幾元的飲品，被炒至100元一杯。茶顏悅色回應黃牛炒賣時稱，新店開業活動會持續到4月28日，期間每人限購2杯。

消費者在排隊。（小紅書）

黃牛代購。（微博）

黃牛代購價格。（微博）

深圳門店還全線啟用了機械臂搖奶茶。茶顏悅色直言，機械臂製作的飲品並不會更好喝，但因是標準配方，能帶來更穩定的出品。

茶顏悅色。（萬象城）

茶顏悅色門店排隊。（萬象城）

茶顏悅色是什麼？

據介紹，茶顏悅色2013年誕生於湖南長沙，迅速成為長沙城市地標。而直到2020年，茶顏悅色才走出長沙，開始在外地開店。2021年，茶顏悅色曾以快閃店形式入駐深圳超級文和友，當時引發超6萬人排隊。