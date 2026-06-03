昆明男童誤吞磁力珠　家長隔肚皮磁吸定位險釀禍　醫生籲切勿模仿

5月28日，雲南昆明一名男童不慎吞下一顆磁力珠，媽媽急中生智用另一顆磁力珠隔着肚皮成功定位，所幸送院觀察後無大礙，並在食用火龍果後順利排出磁力珠。

據介紹，單顆磁力珠有機會自行排出，但若誤吞兩顆以上，磁力珠會隔着胃腸壁強力吸附，恐引發腸穿孔、腸壁缺血壞死甚至感染性休克。



《極目新聞》《搜狐千里眼》報道，雲南昆明一名男童不慎吞下一顆磁力珠，家長楊女士急中生智，用另一顆磁力珠隔着肚皮對準胃部，靠磁力相吸成功定位。

男童誤吞磁力珠，家長用另一顆磁力珠隔着肚皮成功定位。（影片截圖）

男童誤吞磁力珠，家長用另一顆磁力珠隔着肚皮成功定位。（影片截圖）

楊女士表示，當時她「魂都嚇飛了」，立即送兒子到醫院，醫生照X光及檢查後讓他們回家觀察排便情況，兒子吃了兩個火龍果後，半小時後順利排出磁力珠。她事後心有餘悸，已將家中磁力珠全部丟棄，並提醒其他家長留意兒童玩具的安全隱患。

楊女士曾在網上發布其隔着兒子肚皮找磁力珠位置的影片，大批網民憂慮並留言提醒此舉容易令消化道出血，或會引致腸梗阻甚至壞死。對此，楊女士感謝網民並稱自己確實無知，當時只想確認磁力珠是否在腸道內，「還好只是吸了幾秒鐘」，醫生之後也提醒她不能吸，會損傷腸道，嚴重會穿孔。

醫生提醒，體外磁吸可能造成二次傷害，外部磁鐵吸附可能迫使體內磁珠移位，若誤吞多顆磁珠，操作可能導致腸管受壓、缺血壞死其至穿孔，大家切勿模仿。

男童誤吞磁力珠，家長用另一顆磁力珠隔着肚皮成功定位。（影片截圖）

雙珠相吸恐致腸穿孔 誤吞異物勿盲目催吐餵食

磁力珠是網紅益智玩具，因色彩鮮艷、體積小巧、磁性極強，極易被低齡兒童誤當作糖果吞食，甚至是因好奇將磁力珠塞入下體。

網上有多種磁力珠產品發售。（網上圖片）

據介紹，單顆磁力珠誤吞尚有自行排出可能，但2顆及以上磁力珠進入消化道後，會隔着胃腸壁相互強力吸附。磁力珠相互吸附產生的持續壓迫力，會使夾閉的胃腸壁組織血液循環受阻，短時間內引發黏膜糜爛、潰瘍，進而發展為腸壞死、腸穿孔、腸梗阻、腸內瘺，甚至誘發腹腔重症感染、感染性休克，危及患兒生命。

磁力珠壓迫腸壁導致缺血壞死、穿孔時，部分病例無典型膈下遊離氣體徵象，醫學影像科醫生需結合腸管擴張、積液、粘連等表現綜合判斷。

內地網購平台有磁力珠出售，不少賣家標榜能「訓練兒童智力」。（網上圖片）

當兒童誤吞異物後，切勿催吐、喂水喂食及自行摳挖喉嚨，應立即送院檢查，通過影像學檢查明確異物位置與狀態，切勿等待自行排出，並聽從醫生安排，根據異物位置、大小、性質，採取內鏡取出或手術治療，切勿拖延。