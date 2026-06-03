粵9歲童摔爛沐浴露驚到離家出走　22年後認親　網民質疑養父拐帶

22年前，廣東揭陽9歲女童劉秀紅在朋友家玩耍時，不慎摔破一瓶沐浴露，因擔心回家後遭責罵而離家出走，最終在菜市場附近迷路。當晚，她被養父發現並被收養。



近日，在公益組織協助及DNA比對技術支持下，劉秀紅終與親生父母相認。然而，事件引發了網民討論，一方面質疑養父當年未報警涉嫌「變相拐帶」，另一方面則反思原生家庭極端的「棍棒教育」導致悲劇。



劉秀紅。（頭條新聞）

5月31日，31歲的劉秀紅與家人相認。（大象新聞）

9歲時摔破沐浴露 害怕被罵離家出走22年

內媒《大象新聞》報道，2004年3月19日，9歲的劉秀紅去朋友家玩耍，不慎摔破一瓶沐浴露。因為害怕回家後被責罵，離開朋友家後，她一個人出走，隨後在廣東省揭陽市仙窖村菜市場附近迷路，和家人失聯。

當晚八九點，劉秀紅在漁湖橋南被養父發現後帶回家。自失蹤後，劉秀紅的親生父母在揭陽電視台連續三晚播報尋找未果，從此踏上尋子路。

5月31日，31歲的劉秀紅與父母相認。（大象新聞）

劉秀紅的生母。（大象新聞）

DNA對比助力認親 生母泣不成聲

2026年5月，在公益組織「寶貝回家」志願者的協助下，通過DNA比對技術確認了劉秀紅與親生父母的關係，31歲的劉秀紅在江西與父母相認。在重逢現場，劉秀紅母親見到女兒後第一句話就問工作人員「我女兒這些年過得怎麼樣」，聽到工作人員回答「還可以」，她表示「心裏得到了一點安慰」，對著女兒哽咽說出「媽媽對不起你」。一家人終於認親團圓。

網民炮轟養父「不報警」、生母「打太狠」

事件引起網民廣泛討論，不少人質疑其養父母涉嫌違法收留，「撿到孩子，不是報警而是選擇把小孩帶回家養？」「把拐孩子說得那麼清新脫俗，2004年是沒有警察嗎？」「就算是家裏苛待女兒，也應該推動『社會養育』程序，給孩子安排其他可靠的出路」。

也有人討論劉秀紅原生家庭教育方式，「可見平時媽媽打得有多狠」「一定是有因為小事被痛揍的經歷才會離家出走，害怕棍棒教育到了極致。」