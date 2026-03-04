寒假作業沒做完怕被罵　甘肅姊弟雨夜出走　躲山中14小時凍到失溫

大陸甘肅省天水市一對12歲與11歲的姊弟，因擔心寒假作業未完成會遭父親責罵，於2月27日開學當天傍晚6時許離家出走。當時正值寒流來襲，氣溫驟降至攝氏1度且下著冰冷細雨，兩人僅穿單薄衣物便消失在夜色中。警方出動30多名警力及無人機搜救，歷經14小時終於在隔日上午尋獲輕微失溫的姊弟。



新學期開學日竟傳出驚險的學童失蹤案件。這對姊弟因畏懼家長怒火而聯袂離家，家長眼見孩子徹夜未歸，心急如焚地向警方報案求助，深怕發生意外。當地警方接獲報案後不敢掉以輕心，立即啟動緊急尋人機制，調派30多名警力並攜帶警犬，更出動配備熱顯像儀的無人機，在低溫雨夜中展開地毯式搜索。

搜救隊伍針對縣城角落、廢棄建築及荒山野嶺進行兩班倒的徹夜搜救。令人揪心的是，這對姊弟為了躲避尋找，在過程中竟刻意躲避搜救隊伍的燈光與呼喊，不斷往更隱蔽的山區鑽，增加救援難度。

經過長達14小時的不間斷搜索，搜救人員終於在隔日上午10時許，於一處偏僻隱密的山坳中尋獲兩姊弟。當時兩人因長時間暴露在低溫與雨水中，被發現時凍得臉色發青、嘴唇發白，渾身不斷發抖。所幸經醫護人員緊急檢查後，確認孩子除了輕微失溫外並無大礙。

當地警方在將孩子平安交還給家長時，也語重心長地叮囑，教育孩子固然重要，但務必注意溝通方式與心理健康，避免給予過度壓力導致極端行為，並呼籲家長在開學季應多給予孩子心理關懷，而非僅是課業上的苛求。

