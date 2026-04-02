四川拐子佬拐賣兒童14人　曾入獄仍不知悔改　被判死刑已執行

來自四川達州的王浩文，自2001年便開始拐賣兒童。2006年，他因犯拐騙兒童罪被判處有期徒刑3年。惟刑滿出獄後仍不知悔改，又先後拐賣10多名兒童。最終，法院一審、二審均對其作出死刑判罰。



今天（4月2日），中國最高人民法院發佈依法嚴懲拐賣婦女、兒童犯罪典型案例。其中一起案例顯示，王浩文十餘年間偷盜十餘名幼兒出賣，已被執行死刑。



王浩文。（央視）

王浩文。（央視）

王某文從2001年10月開始實施拐騙、拐賣兒童犯罪，2006年11月17日因拐騙1名兒童被以拐騙兒童罪判處有期徒刑三年，2008年7月19日刑滿釋放後，繼續流竄多地實施拐賣兒童犯罪。

2015年12月10日，王某文因拐賣3名兒童被以拐賣兒童罪判處有期徒刑15年（附加刑略）。服刑期間，王某文因所實施的其他拐賣兒童犯罪被相繼偵破，於2019年3月15日被從監獄解回受審。

法院經審理查明，王某文還有以下漏罪事實：2001年10月至2010年5月，被告人王某文化名「王維」，單獨或夥同王某瓊、胡某雄（均系同案被告人，已判刑）等人以出賣為目的，在湖南省、湖北省、四川省等地偷盜未滿六周歲的幼兒共計11人，販賣至廣東省。其中，王某文參與拐賣兒童11人，非法獲利19.9萬元；王某瓊、胡某雄各參與拐賣兒童1人。

王浩文被捕畫面。（央視）

被拐賣的兒童。（央視）

已被執行死刑

法院生效裁判認為，被告人王某文以出賣為目的，偷盜、販賣兒童，其行為已構成拐賣兒童罪。王某文偷盜幼兒11人予以出賣，致被害人親屬遭受巨大的精神打擊且為尋親蒙受巨額經濟損失，部分被害人父母自殺未果、離婚，犯罪性質特別惡劣，情節特別嚴重，社會危害極大，系共同犯罪中地位和作用最為突出的主犯，罪行極其嚴重，且繫纍犯，主觀惡性深，人身危險性大，應依法從重處罰。

王某文到案後對多數罪行拒不如實供述，不配合偵查機關查找被拐兒童，無悔罪表現。據此，對王某文以拐賣兒童罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，與前罪判處的刑罰並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。王某文已被依法核准並執行死刑。