奇蹟！肇慶童失蹤13日在深山獲救身體無恙　上千人次搜救警犬立功

廣東肇慶一名男童在走失13天後，終於被警犬找到了！從廣東省公安廳了解到，5月30日上午11時許，經過省市縣公安機關共同努力與廣大幹部群眾13個晝夜的接力搜救，肇慶懷集縣詩洞鎮安華村走失的男童小錢，在距離家中約8公里的深山被成功找到。



男童家中走失 警民全力搜救不放棄

5月18日下午2時許，小錢在家中走失。他平時不善與他人交流，走失後，其家屬多方尋找未果，於5月19日上午9時許向肇慶懷集警方報警求助。

肇慶一名男童在走失13天後，終於被警犬找到了！（截取自微信視頻號＠羊城晚報）

1000多人次堅持搜山13天，警犬精準鎖定區域救人：

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接報後，懷集縣公安局立即啟動搜救機制，市、縣領導及省公安廳、市縣公安局領要求不惜一切代價全力搜救。縣委、縣政府和縣公安機關領導先後深入搜救一線。省公安廳刑偵總隊指定警犬基地專人指導懷集搜救工作，肇慶市公安局組織警力、警犬到懷集搜救現場支援，堅決不放棄任何一線希望。

搜救現場，肇慶公安出動多警種民警、警犬隊，聯合詩洞鎮的鎮村幹部、護林員及發動周邊群眾組成搜救隊伍，調配警方及相關部門多架無人機參與空中搜尋。連日來，搜救人員克服雷雨和酷暑高温天氣的極端影響，風雨兼程，每天累計出動100多人次，對小錢家附近山場開展地毯式搜救。民警同時調取公共監控、多方走訪群眾，不放過任何一條線索。

1000多人次連搜13天 警犬立功救人

5月30日上午，懷集縣公安局警犬隊的警犬憑藉敏鋭嗅覺精準鎖定目標區域，搜救人員隨即在距走失地約8公里、名為「百山窪」的深山高處找到了已走失13天的小錢。

找到孩子那一刻，小錢雙眼泛淚，緊緊抱住民警不願鬆手。

揪心了13天，終於找到了！真是奇蹟！多虧了大家都沒有放棄。 村民

據悉，此次警民聯合搜救自5月18日持續至5月30日，歷時13天，累計出動各方搜救力量1000多人次、無人機30架次。

目前，經醫護人員檢查，小錢身體狀況無大礙，已由家人接回。

警方提醒家長：兒童安全問題不能掉以輕心，要小心防範，確保平安。



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