有片｜新疆男童遭機械人踢中捂腹蹲地　網民：家長及景區皆有責任

6月1日，新疆一景區有男童觀看機械人表演時，意外被現場的機械人踢中，隨即痛苦捂腹蹲在地上。家長控訴，機械人是由園區負責人操控，但事發後工作人員竟冷漠以對，甚至要靠其他遊客提供影片取證。不少網民指責景區未設圍欄，但也有人認為家長未盡看管責任，讓小朋友站得太近。



《大河報》報道，新疆一景區機械人在表演時，多名小朋友及家長圍觀，該機械人在揮拳及飛踢時，意外踢中一名在旁觀看的男童，男童隨即捂腹彎腰，其他小朋友見狀立即伸出援手，將男童拉到一旁休息。

男童被機械人踢中後痛苦捂腹。（影片截圖）

男童被機械人踢中後痛苦捂腹。（影片截圖）

其他小朋友伸出援手，將男童拉到一旁休息。（影片截圖）

男童家長表示，園區屬於無動力項目，小朋友都是自己去玩，機械人由園區負責人操控，事發後現場工作人員沒有任何反應，「都沒有問一下，還是旁邊別的家長提供了證據，不然估計園區都不承認」。

影片在網上引起討論，不少網民認為景區及家長皆有責任，一邊是小朋友離得太近、缺乏對危險的預判，家長亦沒有在旁照顧，另一邊則是機械人操控方和景區同樣缺乏安全防範。

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網民睇法：

不知道機器人多重，感覺踢得很重，如果機器人重，那傷的更嚴重

這一下子飛踢踢得不輕，最起碼應該道歉

景區有責任，家長也不能免責，孩子站的太靠前都快貼上去了

家長也沒盡到監護責任

活動方自己也沒有做簡易圍欄擋住啊

雙方平責吧，孩子方主要是離太近了，沒有預判到危險。機器人方也沒有預判到危險

