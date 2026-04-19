人形機械人半馬賽｜奪冠熱門宇樹H1三度跌倒　｢體力不支｣擔架抬走

2026年人形機器人半程馬拉松賽今日（4月19日）在北京亦莊正式鳴槍開跑，吸引超過百支賽隊同台競速。備受矚目的杭州「宇樹科技」派出多支隊伍參賽，其H1型號機器人在排位賽中跑出驚人成績，換算後打破人類1500米世界紀錄。不過，在今日正賽中，H1卻在賽道上突發姿態失控，經歷三次跌倒，最終在衝線後由工作人員用擔架抬離現場。



排位賽速度驚人 按比例破人類紀錄

今日上午，宇樹科技官方發布早前排位賽的佳績。數據顯示，宇樹H1（2023年改版）在多彎道的賽程中，自主跑完1.9公里僅耗時4分13秒。若按比例計算，該成績已打破人類1500米的世界紀錄。

此外，宇樹H1在短跑維度的巔峰速度已能達到10米/秒，正逼近牙買加飛人保特（Usain Bolt）創下的10.44米/秒人類極限。杭州Y隊負責人、宇樹科技市場經理初陽賽前介紹，公司今年派出多支隊伍參賽，並針對半馬的長距離特點完成了專向調校，旨在挑戰自我。

正賽三度摔倒 體力不支「坐擔架」離場

儘管在排位賽表現亮眼，但宇樹H1在今日的正賽中卻遇上考驗。在衝線過程中，H1疑受環境及馬拉松長距離路段影響，關節出現明顯搖晃，先後三次失去平衡摔倒。在最後一次跌倒後，H1出現嚴重姿態失控，無法自行恢復。

現場工作人員見狀立即啟動應急方案，出動擔架將搖搖晃晃的H1抬離賽道。央視講解員在直播中解釋，跌倒本身並非完全是負面訊號，反而能考驗機械人在事故後如何快速恢復並重新投入比賽的能力。

本次人形機械人半程馬拉松全長21公里。儘管發生多宗跌倒意外，但整體賽事的競技水平較去年有大幅提升。資料顯示，去年該項賽事的冠軍用時為2小時40分鐘，而今年的整體速度已展現出科技迭代的威力。