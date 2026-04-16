宇樹人形機械人波蘭街頭趕野豬爆紅　網民：野豬以為ET來了｜有片

近日，一段「機械人驅趕野豬群」的影片在網絡熱傳。波蘭華沙希爾頓酒店附近有一群野豬出沒，突然有人形機械人從後追趕，野豬群被嚇至跑入樹林。不少網民笑言，野豬以為外星人來了。



影片中，3隻野豬於黑夜在華沙街頭一個停車場奔跑，隨後可見一個人形機械人追趕牠們。野豬逃至樹林後，機械人停下並向牠們揮手「告別」。

波蘭傳媒報道，華沙及卡托維茲等城市近年深受野豬入城困擾，當地政府與科技團隊開始嘗試利用人工智能監控及自動化技術來管理城市野生動物。

《新華網》介紹，在波蘭街頭趕野豬的機械人，是杭州宇樹科技股份有限公司研發的G1人形機械人，是由兩位在當地從事信息技術工作的人士合作引進，並將其命名為愛德華（Edward），他們還開設社交媒體賬號，發佈「愛德華」參加當地公共活動的影像。

網民睇法：

豬豬表示：媽呀！遇到外星機械人了

竟然還會拜拜，哈哈哈哈，好可愛

最後還舉起右手擺出勝利姿勢，很會

這是很好的方法，避免了傷害動物

那一天，野豬想起了被恐怖直立機械猿支配的恐懼

