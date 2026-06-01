全球首個｜深中通道人工島將建機械人酒店　迎賓清潔全流程服務

據「深圳發佈」消息，深中通道西人工島將打造全球首個實現全流程機械人服務的智慧酒店，機械人將深度參與酒店營運的每一個環節，服務包括接待賓客、搬運行李、餐飲配送和清潔巡檢等。



深圳文旅與深圳市普渡科技股份有限公司將聯合打造全球首個實現全流程機械人服務的智慧酒店。（抖音@普渡機械人）

不同類型的機械人在服務住戶。（第1現場）

不同類型的機械人在服務住戶。（第1現場）

據「深圳發布」微信公眾號消息，5月31日，「全球首個機械人服務酒店簽約盛典」在深中通道西人工島舉行，全球首個機械人服務酒店正式啟動並落戶深中通道西人工島。據介紹，機械人將參與酒店營運的每一個環節。

酒店規劃44間高端客房及餐廳、健身房等功能區域，普渡機械人將和深圳文旅產業發展公司合作，打造覆蓋賓客接待、客房服務、餐飲配送、全域清潔、安防巡檢、互動陪伴等場景的全流程機械人服務體系。

郭璁向大家展示能搬運行李的機械人。（深圳報業）

郭璁向大家展示能搬運行李的機械人。（深圳報業）

據現場影片，普渡機械人聯合創始人兼首席技術官郭璁向大家展示，他把行李箱放入一款形似「行李架」的機械人的置物架上後，在其指示板前舉起手，機械人就會識別到行李的主人，並跟著人走，起到一個搬運行李的作用。

這些機械人現在已經能夠在酒店服務的場景裏把重複度高、勞動強度大以及標準化要求高的工作全部承接。（深圳報業）

這些機械人現在已經能夠在酒店服務的場景裏把重複度高、勞動強度大以及標準化要求高的工作全部承接。（深圳報業）

這些機械人現在已經能夠在酒店服務的場景裏把重複度高、勞動強度大以及標準化要求高的工作全部承接。（深圳報業）

這些機械人現在已經能夠在酒店服務的場景裏把重複度高、勞動強度大以及標準化要求高的工作全部承接。（深圳發布）

這些機械人現在已經能夠在酒店服務的場景裏把重複度高、勞動強度大以及標準化要求高的工作全部承接。（深圳發布）

郭璁說，這些機械人現在已經能夠在酒店服務的場景裏把重複度高、勞動強度大以及標準化要求高的工作全部承接。當客人進入酒店大堂，即會有迎賓機械人接待，隨後是行李引導、客房服務。此外，酒店餐廳配置了機械人進行餐飲配送，在公共區域，也會有機械人進行全域清潔服務。

郭璁表示，普渡機械人最新發布的具身智能大模型，可以讓機械人像一個團隊一樣，互相配合、自主決策，幫酒店降本提效和提升每個住戶的體驗。

郭璁表示，普渡機械人最新發布的具身智能大模型，可以讓機械人像一個團隊一樣，互相配合、自主決策。（深圳報業）