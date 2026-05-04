美國航班迎｢矽基乘客｣　宇樹機械人買票乘機　電池超標慘遭｢拔管｣

據《紅星新聞》報道，近日，美國一架航班迎來一位「矽基乘客」，一台中國宇樹科技生產的G1人形機械人近日搭乘美國西南航空從加州奧克蘭（Oakland）飛往聖地亞哥（San Diego）的短途航班，因其行李超重，工作人員直接為它購買了一張單人座票。然而，G1登機後又接連遭遇座位安全及鋰電池超標等問題，導致航班延誤逾一小時，機械人最終被強制拆卸電池後才獲准起飛。



據乘客描述，當時機場廣播通知航班延誤一小時起飛，原因除了機場交通擁堵，還有一位「非同尋常的乘客」。這台名為「Bebop」的機械人隸屬美國達拉斯設備租賃公司Elite Event Robotics，本體為中國宇樹科技生產的G1基礎款人形機械人。工作人員要將其帶到客戶活動進行表演。

由於這台身高1.2米、重達70磅（約31.75公斤）的人形機械人，其航空運輸專用箱重量遠超美國西南航空的常規托運上限，工作人員於是決定直接為它購買一張單人座票。

登機後，Bebop最初被安置在靠近過道的座位上，但機組人員很快意識到，一旦飛機遭遇強氣流顛簸，這個70磅重的金屬滑落到過道上，將直接封死逃生通道，甚至成為傷害其他乘客的致命鈍器。出於安全考量，機組下達強制「調座令」，將機械人牢牢固定在靠窗座位。

而且由於機械人體內的「心臟」則直接觸碰了美國航空監管的紅線，在起飛前的例行排查中，機組發現Bebop所搭載的動力鋰電池容量，遠遠超出美國聯邦航空管理局（FAA）及航空公司對隨身攜帶電子設備所規定的最大額定電池容量。

驅動人形機械人所需的電池容量不在現行民航安全條例的豁免清單內，面對這一潛在火災隱患，西南航空給出不容商榷的最終裁決：必須現場拆卸並暫扣超標電池，否則航班拒絕起飛。在經歷了62分鐘延誤後，這台被強制「物理拔管」的機械人才得以跟隨滿艙乘客一同升空。

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雖然航班延誤，現場乘客並無太多怨言，許多人與Bebop合影打卡。一名乘客事後在社交媒體寫道：「有趣的經歷，人總是要保持一個開放的心態容納新事物。」Bebop也在機場「手舞足蹈」地逗樂乘客，還在登機口擺造型拍照。

抵達聖地亞哥後，由於被剝奪了核心動力源，原本能夠自主行走的Bebop瞬間變成毫無生氣的鋼鐵。隨行工作人員不得不全程化身「苦力」，徒手將這台近32公斤重的設備一步步搬運出航站樓。

報道指出，隨著低成本人形機械人開始大規模湧入商業與生活場景，未來將有愈來愈多的「Bebop」出現在航班、鐵路甚至公交車上。