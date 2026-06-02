日本「國寶級原石」AV女優藤咲舞台灣賣淫　旅館斷正被捕驅逐出境

台灣台北市警方因執行「淨城掃黃專案」，於士林區一間商務旅館查獲一宗跨國色情應召案件，現場發現知名日本AV女優「藤咲舞」與郭姓男客進行性交易。此案發生於2024年12月，警方調查發現連姓馬伕負責接送，涉案人員均坦承犯行。全案移送士林地方法院審理，連男依刑法第231條圖利媒介性交罪判刑3月，可易科罰金9萬元（新台幣，約2.2萬港元，下同），日籍女子則遭驅逐出境。



出道即巔峰F級好身材搭配大長腿

據了解，「藤咲舞」為日本IdeaPocket於2024年12月推出的專屬新人AV女優。她以清秀文青氣質、170厘米身高與F罩杯身材獲片商封為「國寶級原石天然美少女」。出道後即在銷量排行榜取得亮眼成績，主打內向陶藝少女形象，曾於作品中展現拉坯、捏陶手藝，手指靈巧、氣質斯文成為賣點。

「藤咲舞」為日本IdeaPocket於2024年12月推出的專屬新人AV女優。（IG@maifu_jisaki）

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警方偵辦過程中，連姓馬伕坦承自己依集團指示負責接送女子赴約，日籍女子及郭姓男客也如實證述相關情節。檢方認定連男與應召集團成員有犯意聯絡及行為分擔，雖非主嫌，仍涉犯《刑法》第231條圖利媒介性交罪，聲請簡易判決處刑。

法院審理後，士林地院簡易庭判決連男有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，並宣告沒收扣案行動電話及SIM卡。涉案日籍女子則已被驅逐出境。全案目前仍可依法上訴，警方表示將持續加強掃黃專案執行力度。

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