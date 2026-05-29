國防部：新型軍國主義有成為東亞禍亂之勢　不應放任日本為禍世界

針對美日近期在西南諸島開展聯合軍演，中國國防部新聞發言人蔣斌5月28日回應稱，「新型軍國主義」大有成為東亞禍亂之勢，所有愛好和平的人們都不應放任日本倒行逆施，讓其破壞和平、為禍世界。



圖為2023年3月12日，美日展開代號「鐵拳」的軍事演習。（U.S. Navy photo）

蔣斌表示，中方一貫主張，有關國家間軍事合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應破壞地區和平穩定。日本右翼勢力在軍事安全領域不斷危險冒進、試探挑釁，「新型軍國主義」大有成為東亞禍亂之勢。

針對日本媒體披露，首相高市早苗領導的政府擬定《防衛白皮書》草案，將中方在太平洋的活動渲染為「安全威脅」。蔣斌指出，日本政府近年大幅擴充軍費、發展部署進攻性武器、放寬殺傷性武器出口，並推動修改和平憲法、鼓吹成為「能戰」國家，甚至揚言放棄「無核三原則」，均反映日方言行不一、越描越黑。

圖為2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席聯合記者會。（Reuters）

蔣斌又稱，日本軍國主義曾給世界造成深重災難，國際社會應充分認清日方「欺騙式外交」，共同遏止日本「新型軍國主義」，維護地區和世界和平穩定。

另外，針對日本防衛省公布加強太空領域防禦能力，蔣斌表示，日方在太空領域謀求軍事鬆綁、重走軍國主義老路的圖謀逆歷史潮流，違時代大勢，國際社會對此應高度警惕、強力遏制，堅決維護人類的共同家園。