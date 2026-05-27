中國情侶富士山LAWSON拍跳舞片　日網民轟：便利店不是你私人舞台

最近，網絡上有一對中國情侶博主，在日本富士山腳下一個很有名的便利店門口跳舞拍片，結果直接被日本網友給罵上了熱搜。影片播放量飆到了六百多萬，但底下全是罵聲，看這陣仗，真是隔着屏幕都能感覺到一股濃濃的火藥味。



事情是這樣的。這對情侶是國內抖音的舞蹈類網紅，情侶檔，倆人一唱一和，主要是拍雙人舞，風格蠻清新的。這次他們特意挑了個超熱門打卡地——日本山梨縣的「LAWSON河口湖站前店」。

日本山梨縣的LAWSON河口湖站前店是個超熱門打卡地。（Harry Angara@Unsplash）

這對情侶稱凌晨五點拍影片仍遭痛批：

為什麼這麼火？因為這家便利店的招牌和門前的馬路，正好能框住遠處的富士山全景，隨便拍拍都是大片。為了出片，他們凌晨五點爬起來，穿着白衣服戴着草帽，跑到便利店門口架起手機，對着還在睡大覺的富士山跳了一段舞。

影片配文「終於有一天來到這裏跳了躍動青春」。本來想着蹭一下動漫情懷，結果這影片被人搬運到了日本的X平台，一發不可收拾，瞬間引來了六百萬瀏覽量，直接把日本網友的怒氣槽點滿了。

日本網友的怒火來得相當迅猛，評論區基本是一片倒的痛批。

有不少人搬出了「迷惑行為」這個日語標籤來形容這一幕，意思是引人反感、給別人添亂的奇葩行為。還有人站在便利店顧客的角度吐槽：「來自關西地區的人看到這種情況，會直接推開他們中間走進商店。」更有極度較真的人盯着商家權益說：

這是私人領地，不屬於這些人，哪怕凌晨一點或三點，都不允許這麼幹。

大致意思就是，便利店是給人進進出出買東西的，不是你們家私人舞台。

面對這排山倒海的罵聲，這對情侶很快發了澄清。他們說，大家別誤會，我們真沒想着擋路鬧事，特意挑了凌晨五點、天剛矇矇亮的時候拍的，那會兒街上連個鬼影都沒有，怎麼可能妨礙誰呢？還強調說，拍攝的地方壓根沒有「禁止拍照」的標識，店員也沒出來趕人，路上碰見幾個遊客互相謙讓地讓他們拍了。甚至為了證明清白，還在X上曬了時間戳截圖，喊冤說這是「無妄之災」。

但說實話，這一輪澄清雖然很有道理，但在日本那邊完全沒激起什麼水花，日本網友的態度很明確——不管早晚，這個雷點就在那裏。有人直接懟回去：

是不是清晨五點根本沒關係。這不是能不能拍的問題，而是你們把私人經營的便利店當背景道具，只會惹怒當地居民和商家。

在我看來，這對情侶這一腳其實是踩進了一個巨大火藥桶裏，這個火藥桶就是「過度旅遊」——也就是日語裏常說的「觀光公害」。

這家LAWSON幾乎每天都被想要拍富士山的遊客大軍攻陷，為了找個好角度，不少人直接衝到馬路中間，完全無視過往車輛，交通被堵得一塌糊塗；還有亂扔垃圾的、三更半夜在人家商鋪門口大聲喧譁的。當地居民被折磨得不勝其煩，矛盾早就根深蒂固了。

2024年5月，當地政府實在沒辦法了，直接拉了一塊2.5米高的巨型黑幕，試圖徹底遮住富士山，意思很明確：這免費流量我們不要了，你們別來了。更有甚者，哪怕黑幕擋上了，還有人用刀子把布幕給劃開繼續拍。後來黑幕因為防颱風拆了，但人流聚集拍亂象又立刻捲土重來。

2024年5月21日，日本山梨縣富士河口湖鎮一家便利商店附近，工人豎起屏障，擋住富士山熱門拍照點的視線。（Reuters）

所以，與其說大家是在針對這一對中國情侶，不如說當地居民這幾年早就憋了一肚子火了，甚至到了瞅誰都像在添亂的地步。這對網紅情侶正好站在了槍口上，那段跳舞影片就成了引爆情緒的導火索。正因為有這層背景，他們倆喊冤說「凌晨沒人」，在已經被折磨到崩潰的居民眼裏，根本算不上有理。

說實話，事兒已經鬧成這樣了，兩邊立場擺在這兒：

一邊覺得自己挑了人最少的時間拍了個小影片，又沒攔着誰買東西，憑什麼被網暴。

另一邊則是一群壓抑了很久的當地人，覺得你們這些外來者把居民區當成了景區，徹底越界了，不歡迎你。



至於到底誰對誰錯，大家心裏自有判斷，不過說到底，出來玩嘛，最重要的就是開心和守規矩。在全世界，哪怕只是想單純拍張照，尊重當地居民的日常空間和生活節奏，也是最重要的基本禮貌，你說呢？

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