涼山「獨腿籃球少年」爆紅　偶像驚喜現身陪打波　深圳贈義肢圓夢

13歲的阿培來自四川大涼山，4歲那年因一場意外失去右腿。一根爸爸親手做的木枴杖，支撐他打了多年籃球。他最愛的球員，是CBA深圳男籃隊長賀希寧。上個月，阿培在愛心人士的幫助下來到深圳，在CBA看台上親眼看見了偶像打球。他的故事被深圳看見之後，這座城市決定為他做更多。



一位參與對接的愛心人士說，在工作溝通過程中，看到群裏一條發言真的很特別：一個孩子的夢想，就是世界的夢想。他說，從某種程度上講，這句話解釋了整個公益事件的所有理由，以及無數為此奔赴的深圳人的熱血。

拄着枴杖打籃球的阿培。（深圳報業）

【圖輯】涼山「獨腿籃球少年」的深圳驚喜圓夢之旅：

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6月1日，深圳報業集團記者出發去大涼山，接他再次來到深圳。從山路到機場，從西昌到深圳，一路輾轉。記者陪着阿培，走他走過的路，看他看過的山。在他平時打球的球場，記者親眼看到了他拄着枴杖、精準投籃的樣子。

從大涼山到深圳，一千多公里。到深圳後，記者陪阿培走進地鐵站，他有些緊張，也有些好奇。從無障礙電梯下去，工作人員遠遠迎上來，幫他開門、為他引路。車廂裏有人讓座，有人衝他點頭微笑。阿培說：

從下飛機到坐地鐵，有很多人都在幫我。

深圳是一座不一樣的城市，這是阿培最突出的感受，雖然他一時也想不出一個精準的詞兒來描述這種印象。

但有一個細節讓人印象深刻，6月的深圳很熱，但阿培總是用「深圳很暖」來表達城市的實時氣温。一座城市的温度，藏在每一個細節裏。而地鐵只是開始，阿培不知道，一個更大的驚喜已經在等着他。

他被帶到球場，以為只是來體驗深圳的籃球場。然後——賀希寧出現了。阿培回頭，愣住了。上一次見面，他是看台上的觀眾，賀希寧是球場上的球員。這一次，偶像就站在他面前，阿培終究沒有說出那種灼熱的詞兒，但他相信：這一次真的是觸碰到自己的夢想。賀希寧手把手教他運球、投籃，還讓隊友把他託舉起來，讓他完成了人生中第一次扣籃。

阿培的偶像賀希寧驚喜現身。（深圳報業）

籃球夢圓了，但記者此行要陪伴阿培實現的，還有另一件事。阿培媽媽說，阿培剛出事那幾年，爸爸為了安慰他，編過一個玩笑：

要拿條狗腿安在你身上。

一句玩笑，藏着一家人沒有說出口的希望。這一次，不用騙他了。深圳市關愛行動公益基金會聯繫到多家愛心企業，專門為阿培定製了義肢。那根陪伴他多年的木枴杖，終於可以放下了。

阿培在測量腿部數據時，來了一位特別的客人。他是愛心企業之一——強腦科技深圳心流科技有限公司的工作人員。知道阿培馬上要裝義肢了，專門趕來加油打氣。他走路的樣子和旁人沒什麼不同。直到走到跟前挽起了褲腳，阿培才發現，這位叔叔也裝着義肢。那種不事張揚的善意，在場的每一個人都感受到了。是鼓勵，更是希望，這種東西，在阿培未來的人生中，一定很有力量。

這位叔叔的出現，讓阿培對即將到來的義肢有了更真切的期待。他跟阿培分享了剛裝上義肢是什麼感覺，怎麼一步一步適應，如何重新學會走路。阿培說：

我想戴上假肢，好好打籃球，好好生活。

6月5日，義肢來了！阿培終於等到這一刻。在工作人員的幫助下，他戴上義肢，試着站起來。一次次訓練後，穩穩立住了。媽媽在旁邊安靜看着，小聲說着加油。支持阿培的愛心人士都來到了現場，不停鼓勵他。幾個小時的訓練後，阿培獨自走下台階，朝着媽媽的方向，一步，又一步，腳步不算快，但奔赴的姿態卻是那樣的熱切、明確。媽媽的懷抱接住了奔赴的孩子，那一剎那，熱淚，無聲。

深圳市關愛行動公益基金會聯繫到多家愛心企業，專門為阿培定製了義肢。（深圳報業）

從大涼山到深圳，從CBA看台到球場中央，從爸爸編的一個玩笑到真真切切的義肢。這根木枴杖，陪阿培走過了很長的路。現在，他終於可以扔掉它，一步一步，邁向屬於他的未來。而他在深圳的故事，仍在延展，話語平實，細節豐盈。

奔跑起來吧，阿培！