天團偶像成員曾遇嚴重車禍「怕粉絲擔心」瞞19年終承認是殘疾人士
撰文：中天新聞網
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韓星金希澈是偶像天團Super Junior成員之一，2006年他曾發生嚴重車禍，導致全身有12處受傷，緊急送院治療後，腿部更植入了7支鋼釘。如今他透露自己早已被判定為殘疾人士，但早些年怕歌迷擔心，才沒有對外公開此事，雖然目前已經恢復很多，但沒辦法再進行高強度的舞蹈演出。
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金希澈日前在綜藝節目《我家的熊孩子》與金鍾旼一起去算命，卻被命理師提醒要小心2025年的7月：「可能會骨折，很有可能變成殘疾人士。」金希澈對於這番話感到相當震驚，隨後坦言自己大約10年前，就已經被判定為殘疾人士，直呼：
「我沒有對外說過！」
金希澈表示自己被判定為南韓醫療法等級的殘疾人士4級，曾被通知去領貼在汽車上的標示貼紙，不過當他與經理人準備前往領取時，轉念：「不行，我應該要更積極地生活下去才行啊！」於是決定不浪費社會資源，也因「怕粉絲們傷心」不想承認生病的事。
對於金希澈分享了此事，他的母親則心疼地說，「那時候他的工作行程很多，現在想起來就會哭，都骨折了，大腿還打鋼釘，他說只要站到舞台上就會很痛。」間接透露兒子發生車禍意外後，就無法激烈地跳舞。
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