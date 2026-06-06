網購注意！大學生二手平台買即影即有相機誤墮陷阱　遭騙255萬

近日，南開大學一名學生被騙220萬元（人民幣，約合港幣255萬）的消息引發不少網友關注。6月5，內媒《現代快報》記者致電南開大學，工作人員回應確有此事。轄區派出所民警告訴記者，此案正在調查中，具體進展不方便透露。當地民警則稱這是天津市近半年來單起案件金額最高的電詐案。



天津市近半年來單起案件金額最高的電詐案

《現代快報》報道，南開大學八里台校區社區民警在學生群內通報，該校一名學生在外出旅遊時，通過某二手平台欲購買一部「拍立得」（港稱即影即有相機），不料被騙子一步步誘導，最終被騙走220萬元。

據了解，事發於6月2日，一名南開學生在內地二手網購平台「閒魚」上被賣家A引薦給另一個賣家B。賣家B發來一個網址，讓學生進入一個商品網站。這個網站客服稱有個活動「不會讓同學付款」，隨後該客服來二維碼要求用支付寶掃描。

阿里巴巴旗下的二手交易平台「閒魚」十分受到年輕人的喜愛，上面更販售許多新奇的東西。（閒魚網）

學生掃描後被扣走人民幣195元。客服趕緊解釋為免密支付所致，並提出退款需下載某會議軟件，開啟共享屏幕。

沒想到，該客服在看到學生卡內的餘額後，又讓其訪問某網站，以「刷流水」為由（指製造虛假的資金流動記錄，增加賬戶交易數量，提升信用評級或滿足貸款審批要求），要求該學生通過網購平台、銀行卡轉賬等方式分22次轉賬，共計220萬元。

警方提醒，在非購物網站交易時，任何交定金、押金、手續費的說法都是詐騙；切勿掃描陌生二維碼、點擊不明網址、與陌生人開啟共享屏幕；大額存款盡量不要綁定在手機上。

目前正值畢業季和考試周，警方呼籲同學們提高警惕，避免類似悲劇重演。

網民點睇：

大一新生就有200多萬......

一般銀行卡能轉出這麼多錢嗎.....

我最多只能被人騙200元。

有這麼多錢為什麼會去閒魚買拍立得。

