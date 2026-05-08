買家稱網購榴槤發霉退款不退貨　賣家開車1600公里翻垃圾桶兼報警

大陸電商平台「僅退款」機制再掀爭議。河南濮陽一名販售冷凍榴槤果肉的商家，近日指控山東德州一名買家涉嫌惡意申請「僅退款」，不僅拒絕退回商品，還疑似提供與實際商品不符的發霉照片。商家為了自證清白，兩度跨省往返約1600公里，甚至翻找買家住處附近垃圾桶蒐證。



疑榴槤被「白嫖」 賣家驅車1600公里討公道

據《澎湃新聞》、《新京報》等陸媒報導，該商家表示，買家於4月26日下單購買冷凍榴槤果肉，商品寄出後，買家於4月28日反映商品發霉，並附上照片向平台申請「僅退款」，也就是不退貨直接退款。

商品寄出後，買家於4月28日反映商品發霉，並附上照片向平台申請「僅退款」。（抖音@杭州日报）

不過商家檢視出貨影片與買家提供的照片後，認為照片中的霉變榴槤與自家出貨商品並不一致，因此拒絕接受退款申請，希望能進一步確認商品狀況。

商家開車1600公里找尋買家維權▼▼▼

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商家指出，原本只是一筆190元人民幣的小額交易，如果真的是商品問題，願意負責賠償；但若是買家因素造成，也希望對方能道歉並歸還商品即可。沒想到後續溝通陷入僵局，讓他決定親自前往買家所在地查證。

據了解，商家前後共花費超過5000元人民幣，兩度開車往返河南與山東之間，總路程約1600公里。他還前往買家住處附近垃圾桶翻找證據，最後找到商品包裝袋，但未發現榴槤本體。買家則稱，發霉榴槤已另外丟棄。

商家於5月6日向當地警方報案，並提交相關出貨影片、商品照片及蒐證資料。山東慶雲縣公安局徐園子派出所已於5月7日正式立案調查。

山東慶雲縣公安局徐園子派出所已於5月7日正式立案調查。（抖音@程大叔）

事件曝光後，也讓大陸電商平台長期存在的「僅退款」爭議再次受到關注。原為提升消費者體驗，卻頻頻傳出遭少數消費者濫用，利用平台偏向買家的審核漏洞，出現「白嫖」商品情況。不少商家抱怨，當遭遇惡意退款時，平台往往優先保障消費者權益，商家線上申訴程序繁瑣且成功率低，甚至必須自行投入大量時間與金錢蒐證，才能爭取清白。

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編按：

另據《極目新聞》報道，徐園子鄉政府工作人員表示，涉事人員袁某某行為已經構成詐騙，警方已對其進行行政拘留。派出所民警稱，會組織雙方開展調解工作，督促袁某某對商家損失進行賠償，切實維護經營者合法權益。