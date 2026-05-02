網購買衫卻收到紙巾？　賣家自曝無貨寄廉價品規避平台監管處罰

網購最怕貨不對辦，但有消費者遇到的情況更令人氣憤，網購一條裙卻收到一包紙巾。商家客服坦言，因商品缺貨且未及時下架，為躲避平台對「延遲發貨」的監管及重罰，只能寄送廉價物品以獲取快遞單號，並引導消費者退款了事。



《大風新聞》報道，消費者嘉佳（化名）近日在電商平台購買一條裙，但收貨拆開包裹後，發現盒內只有一包紙巾，且包裝簡陋。她立即詢問商家客服，但對方只是一味地說「不好意思」，在她反覆追問下，才坦言衣服已賣完下架，無庫存，讓她直接申請僅退款。

嘉佳在電商平台購買一條裙，但收貨拆開包裹後，發現盒內只有一包紙巾。（大風新聞）

嘉佳認為商家的行為有故意欺騙消費者的嫌疑，遂繼續向平台發起維權，主張退一賠三。雖然她最後獲賠償50元，但反覆溝通耗費了她大量的時間和精力，心中的疑惑始終沒有解開。

對於涉嫌「虛假發貨」，涉事商家客服表示，若顧客下單後才發現衣服賣完，店舖沒有及時下架，就只能寄一些廉價的物品，比如紙巾、小卡片之類，用來規避電商平台的監管。

商家客服坦言是為了躲避平台「延遲發貨」的重罰。（大風新聞）

客服解釋，電商平台對商家的發貨時效有嚴格規定，若超時未發貨，會面臨罰款、降權、降低店鋪曝光量等處罰，嚴重影響店舖銷量。客服更認為這是「無奈之舉」，寄紙巾也算是「給顧客一點補償」，反正顧客最後會退款，不會有太大損失。