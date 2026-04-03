日知名清酒廠爆命案　40歲男工失足墮入2米深巨型發酵酒桶慘溺斃

日本秋田縣橫手市一家酒造公司驚傳致命意外。



一名40多歲男性員工不慎跌入巨型酒桶，送醫後仍宣告不治，警方正調查事故經過與原因。

示意圖（Unsplash@Jim Harris）

跌入2米深酒桶

《秋田朝日放送》報導，根據當地警消表示，這起事故發生於今天上午約7時40分，酒廠接獲通報稱「有人掉入釀酒用的酒桶」，救援人員趕抵現場後，發現一名疑似員工的40多歲男子受困於酒桶內。

報導表示，該酒桶直徑約2米、深度約2米，當時桶內約有1米深的醪（未過濾發酵酒液），男子被救出後立即送往橫手市內醫院搶救，但最終仍宣告死亡。警方目前正針對事故發生當時的狀況進行調查，同時也在確認死者身份及詳細死因。

有日本網友透露：

我以前在一家清酒釀造公司工作。我們一直被告知在生產過程中要小心操作，所以我們工作時非常謹慎。發酵過程中會釋放二氧化碳，因此我們工作時總是提心吊膽，以免失去意識，但發生這樣的事故真是太不幸了。

根據資料，盛產稻米的秋田縣是日本知名的清酒釀造地區，縣內至少有38座釀酒廠。

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