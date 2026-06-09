北京動畫業者赴泰國後失蹤1個月疑遭拘禁 最後一次通話聲音哽咽
撰文：吳真銘
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北京一家動畫製作公司的員工楊國輝於5月4日赴泰國後，至今已失聯約1個月。失聯期間，親友曾多次打電話無果。楊國輝家鄉黑龍江省海倫市的警方表示，已受理其被非法拘禁一案，暫未確定其位置。
綜合內媒《新京報》、《觀察者網》報道，6月8日，楊國輝的親屬稱，楊國輝前往泰國後已經失聯大約1個月。楊國輝表妹陳女士表示，她於5月7日得知表哥失聯，報警後獲悉表哥於5月4日乘飛機抵達曼谷素萬那普機場，但他出行前沒有告訴親友相關行程。
此前，有知情人士稱，5月6日白天，楊國輝仍與同事正常溝通工作，當晚失去聯繫。5月10日晚間，楊國輝先後致電母親、舅舅、表妹保平安，通話中聲音哽咽，此後徹底失聯。期間親友曾多次打電話，但接電話的是陌生人。陳女士稱，「打過一次電話的人，手機號就會被拉黑。」
目前，海倫市警方表示，已受理其被非法拘禁一案，暫未確定其位置。
據介紹，楊國輝是動畫業內資深人士，曾主導合作過多部CG，例如《王者榮耀》《鳴潮》《重返未來：1999》等國內知名遊戲CG項目。
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