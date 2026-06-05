赴泰遭擄至緬甸4人將回國　雲南漢文化低遭園區嫌棄翻牆走同獲救

5月3日，內地4名男子受朋友邀請前往泰國「考察」後失聯。5月23日，中國駐泰國大使館通報，4名在泰失聯中國公民已被找到並獲妥善安置。

6月4日，失聯者家屬透露，4人將於6月9日從曼谷搭機飛返雲南昆明。另外，泰國警方在搜救過程中救出另一名翻牆逃跑的雲南籍男子韋某某，他已移交至泰國移民局，正等待辦理回國手續。



《紅星新聞》報道，在泰國失聯並被人帶往緬甸妙瓦底附近交克山園區的張某等4人，將於6月9日從曼谷飛回雲南昆明長水機場。6月4日，中國駐泰國大使館向家屬通報相關情況，並告知家屬可購買6月9日的回國機票。

據此前報道，5月3日，4名來自雲南和重慶的男子受朋友邀約前往泰國「考察」，定於5月12日返程。5月4日上午7時許，一行4人在前往泰國南邦的途中失聯，疑被人帶往緬甸的電詐園區。家屬報案後，昆明市公安局官渡分局於5月5日對4人被非法拘禁案立案偵查。家屬繆女士在社交平台拍片求助尋人，引起網民關注。

失聯者家屬求助。（影片截圖）

5月23日，中國駐泰國大使館發布消息稱，據泰方通報，5月22日，泰方已找到前述4名中國公民並妥善安置。

5月28日，有家屬稱，丈夫張某等4人確認已從緬甸妙瓦底南邊的交克山進入泰國，並經泰國達府湄索縣的湄索口岸抵達曼谷，被警方轉移至曼谷一社會福利援助中心，後續將辦理相關回國手續。

同時，泰國警方在搜救4人的過程中，還意外救出40歲雲南男子韋某某，他身在湄索警察局，已與家人聯繫。

泰國警方找到的中方失聯人員，左一為意外獲救的韋某某。（紅星新聞）

韋某某戶籍所在地派出所稱，韋某某並非被騙，而是自己主動到泰國。據其親屬介紹，韋某某文化程度較低，不會打字，緬甸電詐園區不要他，更給了3萬元（人民幣，下同）路費讓他離開，但親屬先後支付3萬餘元後園區仍未放人，韋某某趁園區守衛不備翻牆逃跑，途中遇到泰國警方後獲救。

由於韋某某不屬於泰國警方尋找的人員，獲救後並未隨張某等4人經湄索口岸前往曼谷，而是留在湄索警察局，待進一步確認身份。據親屬透露，韋某某已被泰國警方移交給泰國移民局，仍在等待辦理回國手續。