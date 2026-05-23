集體失聯近20天　4名赴泰「考察」內地男子已尋回並獲妥善安置

5月3日，內地4名男子受朋友邀請前往泰國「考察」後失聯，失聯者家屬繆女士透露，失聯4人可能身在緬甸。

5月23日，中國駐泰國大使館通報，4名在泰失聯中國公民已被找到並獲妥善安置。



通報稱，中國駐泰國使館高度重視5月3日來泰的4名中國公民失聯案，並積極協調有關各方進行協助。泰方通報，5月22日泰方已找到上述4名中國公民並已妥善安置。中國駐泰國使館對此表示欣慰，感謝泰國政府及其他相關方所做工作，並將繼續跟進。

失聯者家屬求助。（影片截圖）

繆女士丈夫最後失聯的位置。（瀟湘晨報）

內地4男赴泰國「考察」集體失蹤半個月 家屬：人或身處緬甸

據此前報道，5月15日，繆女士在社交平台拍片求助，丈夫與3名朋友於5月3日前往泰國考察項目，原計劃5月12日回程，卻在5月4日早上失聯。

失聯前的聊天記錄。（大象新聞）

繆女士介紹，丈夫沒有因公事出國的經歷，出發前疑收到過考察項目的合約、資料。丈夫曾向她發過現場環境、位置，還有4人的合照，「一開始正常，後來說行程太趕了要晚上趕路，我擔心有風險他說沒事」。

雲南昆明市公安官渡分局已立案偵查。（瀟湘晨報）

5月4日，繆女士報警。昆明市公安局官渡分局立案決定書顯示，該局於5月5日決定對其丈夫等4人被非法拘禁案立案偵查。