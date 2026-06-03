不聽勸出事！台旅客遊泰國信「刷卡就好」 過海關無現金慘遭遣返
撰文：引新聞
出版：更新：
去泰國旅遊一定要帶現金！一名台灣旅客日前發文指出，他的朋友完全不聽勸，堅持「都刷卡就好」，到泰國曼谷過海關時恰好被抽查，因無法出示足夠現金，最終被拒絕入境並遣返台灣。
該名旅客在Threads上分享，朋友飛抵曼谷機場時遭海關攔查，因身上未帶現金而被要求離境，「行前我就跟他說，稍微換一點帶在身上，他就說不用啦，都刷卡就好。」
根據泰國移民局現行規定，泰國海關保有隨機抽查入境旅客資金的權力，官方建議觀光旅客個人應準備等值1萬至2萬泰銖的現金，家庭出入境則需準備等值4萬泰銖現金，以證明具備在泰旅遊的基本財力。
泰國各處風光▼▼▼
+2
此文引發眾多網友回應，大多表示「帶著吧，花不完再帶回來」，並提醒曾有旅客在過海關時被抽查，建議出發前務必換好泰銖，避免影響旅程。
【延伸閱讀】台灣遊客無視白廟「禁停留令」違規拍照 奈何橋上與泰國人打群架
+8
外國旅客每年醫療欠費上億泰銖 泰國政府擬推強制購買旅遊保險泰國外交部提議縮減外國遊客免簽期：60天調至30天 遏制濫用行為內地男子遊泰國召妓「遭變性美女洗劫」 酒店全裸狂奔求助畫面曝泰國旅遊風光不再？「這國遊客」急跌30% 當地人卻說：鬆一口氣
【本文獲「引新聞」授權轉載。】