不聽勸出事！台旅客遊泰國信「刷卡就好」　過海關無現金慘遭遣返

去泰國旅遊一定要帶現金！一名台灣旅客日前發文指出，他的朋友完全不聽勸，堅持「都刷卡就好」，到泰國曼谷過海關時恰好被抽查，因無法出示足夠現金，最終被拒絕入境並遣返台灣。



該名旅客在Threads上分享，朋友飛抵曼谷機場時遭海關攔查，因身上未帶現金而被要求離境，「行前我就跟他說，稍微換一點帶在身上，他就說不用啦，都刷卡就好。」

根據泰國移民局現行規定，泰國海關保有隨機抽查入境旅客資金的權力。（Getty Images）

根據泰國移民局現行規定，泰國海關保有隨機抽查入境旅客資金的權力，官方建議觀光旅客個人應準備等值1萬至2萬泰銖的現金，家庭出入境則需準備等值4萬泰銖現金，以證明具備在泰旅遊的基本財力。

泰國各處風光▼▼▼

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此文引發眾多網友回應，大多表示「帶著吧，花不完再帶回來」，並提醒曾有旅客在過海關時被抽查，建議出發前務必換好泰銖，避免影響旅程。

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