打拐義工上官正義再揭湖南販嬰鏈　猖獗交易標價十餘萬　1人被捕

內地打拐義工上官正義（網名）近日再發影片舉報，指湖南新化縣存在「嬰兒涉拐現象」。12月4日，湖南省新化縣聯合調查組發佈通報回應事件，表示當地已立案調查，並已對涉嫌犯罪的劉某採取刑事拘留措施，案件正在進一步偵辦中。



12月3日，上官正義發佈影片稱，他於11月26日向湖南懷化方面舉報一起涉拐案件，當地有人以開設婚姻介紹所之名販賣嬰兒，每名嬰兒的價格在128000元（人民幣，下同）至168000元之間不等，而被該中介介紹販賣出去的嬰兒，能夠在婁底新化某醫院通過「找關係」辦理出生證明，獲取正式身份。

上官正義在影片中透露，湖南婁底警方已對相關涉案人員採取刑事強制措施。他同時懇請湖南衛健部門重視「找關係辦出生證明」一事，核查徹查事件；並指出，打擊兒童拐賣犯罪最重要的一步便是「嚴守出生醫學證明」，加強管理監督，才能有效杜絕類似案件再次發生。

上官正義影片發佈後第二日，12月4日，湖南省新化縣聯合調查組便發佈通報，表示已連夜召開會議，由公安、衛健、市監、民政等部門組成聯合調查組，深挖徹查網民舉報線索，全面排查各醫院新生兒出生證辦理情況。目前，公安機關已對涉嫌犯罪的劉某採取刑事拘留，案件正在偵辦中。

官方通報（新化融媒）

新化縣聯合調查組還感謝網民提供線索，表示將以「零容忍」的態度堅決打擊各類違法犯罪，全力維護婦女兒童合法權益。

在此之前，上官正義還於11月初舉報過另一起湖南省懷化市買賣嬰兒案件。11月1日，上官正義發文表示，他臥底數日，掌握一個藏匿在湖南懷化的人販子袁某，利用小紅書物色買賣嬰兒客戶；以扮演收養者，在懷孕、已生產的年輕女性手中，低價買入後高價轉手，每個嬰兒8萬元。

11月1日當日晚上，湖南懷化警方便立即成立專案組偵辦，抓獲4名犯罪嫌疑人，成功解救3名嬰兒。