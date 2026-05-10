河北飛手操控無人機失誤墮軌　造成高鐵列車故障　被採取刑事措施

5月9日，內地公安部公布今年以來無人機影響鐵路安全典型案例。其中包括，河北滄州一位飛手在京滬高鐵沿線操控無人機噴灑農藥，期間無人機失控墮入鐵路路線，導致車輛故障，被採取刑事強制措施。



列車晚點。（錢江晚報）

列車運行示意圖。（央廣網）

公安部通報稱，2026年4月，吳某某在河北省滄州市境內京滬高鐵沿線操控無人機為麥田噴灑農藥，其間無人機違法從鐵路高架橋下穿越飛行，之後又上升到高架橋面，隨後失控墮入鐵路線路。

G15次列車途經墜落點撞擊無人機，造成車輛故障，停車32分鐘，63趟列車晚點。吳某某因涉嫌過失損壞交通工具罪，被公安機關依法採取刑事強制措施。G15為北京南開往上海虹橋的高鐵列車，全程歷時4小時38分，最高時速350km/h。

列車晚點公告。（北京鐵路）

公布的典型案例中，還有京廣高鐵沿線案例。2026年4月，曾某某在廣東省韶關市境內京廣高鐵沿線操控無人機為農田施肥，其間無人機違法飛越鐵路線路時下墜碰到鐵路接觸網，後掉落至附近鐵路橋下，造成鐵路接觸網受損。公安機關依法對曾某某予以行政拘留7日處罰。