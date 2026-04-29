史上最嚴｜北京5.1起禁飛禁售無人機　大疆全市門店下架所有機款

北京市5月1月起禁飛禁售無人機。4月29日，領軍企業大疆（DJI）位於北京的所有門市，下午4時後停售無人機。



《界面新聞》報道，大疆位於北京的所有門店已啟動產品下架流程。大疆國貿旗艦店工作人員介紹，4月29日下午4時後，全北京將不再銷售大疆無人機產品；北京地區所有無人機產品必須在4月30日前完成清庫，線上平台已停止向北京地區發貨。5月1日後，若消費者在線上平台購買大疆無人機，需寄往北京以外的地址。

位於北京朝陽合生匯的大疆門市，無人機產品全線下架。（小紅書@薯道山）

同時，北京大疆門店不承擔維修職責，若有用戶需要維修無人機，需前往其他省市自助寄修或在當地線下授權服務中心現場置換。

工作人員提醒，購買無人機（含＜250克）必須在無人駕駛航空器綜合管理平台完成實名登記並激活，否則無法使用。

在電商平台方面，京東部分大疆無人機仍可正常下單，4月29日晚上11時10分前付款，預計4月30日送達。至於天貓大疆官方旗艦店，大部分無人機產品均顯示「此商品不支持在當前地區（北京）銷售」。

2026年3月27日，北京市十六屆人大常委會第二十三次會議表決通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，自5月1日起，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均需提出申請。

同時，規定明確禁止非法生產、組裝、拼裝、改裝無人駕駛航空器或者破解其系統；不得向在北京市行政區域內的單位和個人銷售、出租無人駕駛航空器及其核心部件；禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域；全市禁止新建無人駕駛航空器及其核心部件存儲場所，禁止在六環路（含）以內設立存儲場所。