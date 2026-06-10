有片｜重慶山姆打包哥虐狗僅行拘　百人包圍屋苑不肯走：要求判刑

近日，重慶山姆哥李某騙取領養殘忍虐殺多隻狗隻事件，輿論持續發酵。當地有過百名市民自6月7日起包圍李某位於江北區的屋苑外徹夜留守抗議，除了希望能嚴懲李某，也呼籲內地盡快有動物保護相關的立法。



人潮至今日（10日）晚間仍在聚集甚至愈來愈多，影片顯示現場有超過百人。內地女星王菊和台灣藝人曹格則在小紅書發文聲援，王菊更表態「支持虐待動物入刑」，但相關文章皆被刪除。



當地動物義工表示，他們希望能讓李某負擔刑事責任，而非只有行政拘留，「大家只是靜靜地坐在這裡」，10日下午警方和民眾並未爆發衝突，但有動物義工表示仍有志願者被警方架走。



6月10日晚間重慶市公安局發布正式警情通報稱，李某（男，39歲）謊稱收養獲取犬隻後，實施傷害行為，致犬隻傷亡。據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，已對李某依法行政拘留。據內地法律，行政拘留最長期限是15日，有動物義工表示不接受這樣的結果。



現場數百民眾發送免費食物、自備椅子和帳篷：

許多民眾自備帳篷和椅子，駐紮在現場。（受訪者提供）

據此前報道，重慶警方8日強調已經立案並對嫌疑人李某採取強制措施，但現場抗議潮至昨日（9日）仍未散去，更因警民對峙引發多宗激烈衝突，多人受傷及被捕。動物義工表示，「立案只是代表警方受理，有可能明天就說不違法了」，現場民眾聚集希望能讓李某得到合理的懲處。

6月9日晚間，過百民眾聚集在現場要求警方釋放被帶走的示威者，並高喊「放人！放人！」，《香港01》接獲消息指，被帶走的志願者多數已被釋放，但現場直到今日（10日），有過百民眾聚集不願散去。

現場義工提供的多段影片可以看出，許多民眾自發地前往李某位於中海北濱華庭的屋苑樓下，有人提供物資，有人在現場免費發送大鍋飯和食物。不少民眾自備椅子坐在附近，更有民眾在附近的街道搭起帳篷，許多警察也繼續駐守現場。

6月9日山姆哥所住屋苑外爆發警民衝突：

6月9日晚間現場民眾不願散去，要求警方釋放被拘留的動物義工：

警稱已立案 動物義工：希望李某能負刑事責任

6月8日，重慶市公安局江北分局大石壩派出所所長公開回應稱，警方高度重視此事，目前已立案調查，正在依法處理。他強調，警方已對嫌疑人李某實施了強制措施。此前警方對於立案的具體案由解釋，稱第一是「高空拋物」，第二是故意損壞公共財物，所長更強調，「這是在現有法律框架下，根據目前掌握的線索能夠作出的最有力處置」。

6月10日晚間重慶市公安局發布正式警情通報稱，「經調查，李某（男，39歲）謊稱收養獲取犬隻後，實施傷害行為，致犬隻傷亡。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，我局已對李某依法行政拘留。」

6月10日晚間重慶市公安局發布正式警情通報。

不過，多數動物義工不願接受，希望能以刑事罪行追究「山姆打包哥」的責任。

動物義工小婉（化名）向《香港01》透露，「希望李某能入刑（負擔刑事責任），他這種行為要公安機關查他具體實施過哪些（詐騙犬隻），騙領養的犬隻價值是否夠重慶5000元的刑事立案標準」，小婉提到，李某在這些虐狗的過程中滋擾很多人，「僅僅是治安處罰顯失公允。」

據了解，據最高人民法院與最高人民檢察院的司法解釋授權，各地可自行設定詐騙金額「數額較大」的起點。而重慶的刑事案件立案標準為5,000元人民幣。當詐騙或涉案金額達到或超過人民幣5,000元時，會予以刑事立案並追究刑事責任。

人潮至10日仍未散去，仍有過百人在現場守候：

+ 1

微信公眾號「伴侶動物守護人」指出，很多人默認「免費領養=無條件贈送」，認為寵物送出，所有權轉移後對方如何處置都無可追責，免費領養就等於沒有財產價值、作惡無需擔責，這一觀點同樣不符合法律規定。

文中指出，根據《民法典》李某雖通過交付取得寵物所有權，但依法必須承擔妥善養護、禁止虐待遺棄的核心義務，「李某事前虛構養寵誠意、以欺詐方式騙取寵物，事後拒不履行約定義務、惡意虐殺，完全符合贈與法定撤銷情形，送養人有權撤銷贈與並主張財物損失賠償」。

幼犬「冬冬」牙齒被李某活活鋸平、尾巴遭剪斷。（影片截圖）

「伴侶動物守護人」指出，李某的惡行並非臨時起意，而是套路化、長期性的預謀作案。其短短數日密集騙取五隻幼犬領養權的行為，足以推定其「批量騙養、惡意虐殺」的作案邏輯。

據《刑法》第275條，故意毀壞財物入罪不僅看涉案金額，多次作案、侵害多人、情節惡劣、引發重大輿情均屬於法定入罪情形，不受地方單次立案金額限制。

「伴侶動物守護人」提到，辦案機關應在法定追溯期內，回溯其一至兩年全部領養記錄，將零散的騙養、虐殺行為串聯成完整證據鏈，對李某連環作惡、主觀惡意深重、輿情影響惡劣的行為整體評價、合併追責，完全符合刑事入罪標準。

「山姆打包哥」李某事件時間線：

(AI製圖)

受虐犬「冬冬」已可以進食 救治醫院遭封號

據此前報道，其中一隻被「重慶山姆打包哥」虐待的小狗「冬冬」在6月6日被救出時傷勢嚴重，牙齒被鋸平、尾巴遭剪斷，且全身多處骨折，重慶ViHUG維呵（國際）動物醫療中心協助「冬冬」的緊急救治，並承擔全部治療、護理費用。據了解，該醫院總部是香港WeHUG新界動物醫療中心。

院方透露，直到10日晚間，「冬冬」已經可以開始進食。醫生更感動回應稱，「昨晚凌晨（冬冬）情況才加重，在輸血，現在開始吃飯了這麼多天第一次。」

冬冬被治療後已經可以進食：

此前，因為「重慶山姆打包哥」事件在網絡引發許多關注，該醫院的微信平台突然遭到舉報，一度遭到封禁；院方也因為在直播時得到過萬元的熱心捐助而受到質疑，院方強調，不是為了流量才發文和開直播，而是因為許多人擔心「冬冬」的狀態，才想即時讓大家了解情況，收到的14,416元（人民幣）打賞將全數捐給流浪動物救助相關慈善組織。

值得關注的是，此次事件引起許多關注。演歌兩棲的內地女星王菊在9日晚間深夜發文稱「支持虐待動物入刑」，台灣歌手曹格也在小紅書發文支持重慶民眾，不過到今日（10日）該兩則貼文都已不可見。

內地女星王菊在9日晚間深夜發文稱「支持虐待動物入刑」。（小紅書）

有片｜重慶山姆打包哥假領養虐殺幼犬 數百人屋苑示威爆警民衝突

+ 1