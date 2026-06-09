有片｜重慶山姆打包哥假領養虐殺幼犬　數百人屋苑示威爆警民衝突

日前，有重慶市民揭發一名綽號「山姆打包哥」的李姓男子，長期利用「偽裝領養」的方式騙取犬隻並進行殘忍虐殺，導致多隻動物死亡或失蹤。當地民眾雖成功救出一隻尾巴遭砍斷的小狗「冬冬」，但另一隻小狗「星星」及一隻白色母狗已不幸遇害。事件於6月4日曝光後，迅速在網路發酵。



自6月7日起，上百名當地市民湧入李男位於重慶市江北區「中海北濱華庭」社區的居所前抗議。現場民眾高舉「謹防領養詐騙，抵制虐待動物行為」的大字報，並強烈呼籲內地盡快出台動物保護相關法規。抗議人潮至6月9日仍未散去，不少人甚至徹夜留守，民眾更自發運送物資並搬入移動充電站支援。對此，大石壩派出所所長於6月8日晚間表示，警方高度重視此案，目前已立案調查並依法處理，同時透露已對嫌疑人李某採取強制措施。



6月9日，中海北濱華庭社區周邊出現大量警車與警力戒備。隨後，一名白衣男子在現場發表演說，表示「會聽取大家意見並推動動物相關立法，但社區並非反映問題的場所」。現場隨後爆發多起密集的警民衝突。多段網路影片顯示，衝突中有人受傷送醫，亦有人倒地不起，不少人遭警方強行帶走。



據《香港01》掌握消息，現場有許多前來聲援的年輕人，是在網路上看到影片後自發前往，卻不幸遭到警方拘留。其中，一段「年輕男子遭警察毆打」的影片在網上瘋傳。該名男子的母親受訪時流淚稱，「警方說他們（現場聲援者）尋釁滋事，他們打人是有理由的。」

6月9日山姆哥所住屋苑外爆發警民衝突，0:28秒男子被毆打後被警方帶走：

6月7日開始許多民眾聚集在「山姆打包哥」所在屋苑，許多民眾夜宿當地不願離開：

有動物義工提供現場影片給《香港01》，並難過表示，「都是家裡的孩子，為了替小狗討一個合理的公道，就這樣被對待嗎？」

動物義工小婉則向《香港01》透露，重慶民眾一開始的訴求很簡單，就是希望能抵制這種「領養詐騙」的行為，並且救出「山姆打包哥」李某屋裏其餘領養的動物，「但是他們的憤怒沒有得到回應，重慶警方是一步步逼著他們走向街頭。」

數百示威者在「山姆打包哥」的住所聚集，警方在6月9日下午清場，多人受傷：

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山姆打包哥騙取領養虐殺狗隻 送養者心碎企圖自殺

據了解，涉案男子李某為山東淄博人，過去因在重慶山姆會員店大量打包試吃食品並與店員發生衝突，而在網絡爆紅被戲稱為「山姆打包哥」。

內地動物義工表示，李某與其妻子長期在重慶本地的寵物領養群與救助平台，偽裝成愛心人士騙取多隻動物包括幼犬及奶貓，許多送養人和動物義工指出，李某看似懂得許多養寵物的知識，並強調想看「幼犬和兒子」一起成長，不少人因此受騙，相信他是會善待動物的收養人，將幼犬奶貓交給李某。

今年3月，有附近鄰居和動物義工聽到狗的慘叫聲後去查看，目擊李某在屋苑樓下以狗鉗虐待小狗「星星」，李某表示是因為狗咬了他，才會打狗，最初鄰居和動物義工試圖與李某善意溝通，甚至提出願意花錢帶走小狗，但遭到李某拒絕。李某態度極具攻擊性，更在現場摔狗挑釁稱：「這我的狗你管不著，我弄死他你也管不著，我就是叛逆。」

據了解，動物義工報案後李某拿出從送養人那邊取得的疫苗本證明「星星」是自己養的狗，警方也並未積極介入處理，最後「星星」被虐待致死。

李某被目擊用狗鉗虐狗，附近鄰居報警但小狗「星星」仍被虐致死：

附近民眾報案後的報警回執。（受訪者提供）

而此次事件的導火線始於6月4日。一名貓義工王女士當時將一隻白色幼犬無償送養給李某，期間李某聲稱想確認母狗的身型，王女士帶他進入倉庫查看留在現場的白色母狗。隨後，李某順利帶走幼犬。但王女士下午返回倉庫時，卻發現狗媽媽已經被活活打死。

事後調閱閉路電視（CCTV）畫面發現，李某在帶走幼犬後曾折返倉庫，嫌疑重大。王女士隨即將監控影片上傳網絡求助，網民迅速認出李某就是「山姆打包哥」。

王女士非常擔心並且希望能帶回小白狗，害怕小白狗也被李某殺害，6月5日許多當地的動物義工趕往重慶的大石壩派出所報警。

但現場義工指出，警方處理態度極其消極，不僅將此案定性為「民事糾紛」，要求雙方自行協商，甚至譏諷稱「對方（李某）要求1個億（賠償）都合理」。

更令群眾憤怒的是，辦案警員甚至當場回覆報案人「打殺狗不犯法」，並反問群眾「為何不去管玉林殺狗、吃狗肉」，並要求群眾自行去法院起訴。

6月6日李某在陽台虐狗被拍下，有民眾指控他將犬隻扔出陽台：

6月6日凌晨兩三點，李某在自家陽台又虐狗，並且被同小區的人拍到，報警同樣沒有得到回應。許多網民和動物義工前往李某居住的中海北濱華庭社區跟他對質，意外在樓道內找到被李某丟棄、奄奄一息的幼犬「冬冬」。

幼犬「冬冬」牙齒被活活鋸平、尾巴遭剪斷。（影片截圖）

經獸醫檢查，發現「冬冬」的牙齒被活活鋸平、尾巴遭剪斷，且全身多處骨折，傷情極其嚴重。

面對群眾對質，李某於6月7日交出兩隻來歷不明的黑色小狗，但最初領養的小白狗及其他犬隻至今下落不明。該名小白狗的送養人王女士因極度內疚而情緒徹底崩潰，更一度企圖自殺。

「山姆打包哥」李某事件時間線：

(AI製圖)

事件在網絡不斷發酵，6月7日晚間有近百人聚集李男位於重慶市江北區「中海北濱華庭」社區的居所，至6月8日晚間，事態進一步升級，抗議人數增至數百人，民眾憤而通宵包圍該屋苑，強烈要求警方依法嚴懲兇手，並給予公眾一個合理的交代。

許多民眾在現場徹夜不走，希望能杜絕這種領養詐騙和虐待動物的行為，並要求嚴懲「重慶山姆打包哥」李某，這場抗議也引發網民的高度關注與聲援，不少網民紛紛發聲，期盼這起悲劇能成為推動內地動物權益發展的轉捩點，甚至能成為「打響內地動物保護立法的第一槍。」

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事件在網絡不斷發現，6月7日晚間有近百人聚集，至6月8日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。

在輿論與群眾壓力下，重慶市公安局江北分局大石壩派出所所長8日回應稱，警方高度重視此事，目前已立案調查，正在依法處理。他強調，警方已對嫌疑人李某實施了強制措施。

對於立案的具體案由，該所長稱是「高空拋物」，二是故意損壞公共財物。他解釋，這是在現有法律框架下，根據目前掌握的線索能夠作出的最有力處置。對於其他失蹤動物下落，警方表示正在核查中，需要時間構建完整的證據鏈。

數百民眾聚集嫌犯屋苑 警察清場被批「暴力執法」

6月9日，中海北濱華庭社區居民目擊警車和警察中午開始在現場聚集，有一名白衣男子發表演說稱「小區不是反應問題的地方」，隨後有超過50名警方在現場清場，並且爆發多起警民衝突，有現場民眾批評是「暴力執法」、「警察打人」，多名民眾受傷送醫，有不少人則被帶上警車。

當地動物義工透露，目前帶頭維權的動物義工與報案人正陸續遭到警方約談，許多年輕人看到網絡影片前往聲援也被警方帶走。

當地動物義工透露，目前帶頭維權的動物義工與報案人正陸續遭到警方約談，許多年輕人看到網絡影片前往聲援也被警方帶走。

當地動物義工透露，目前帶頭維權的動物義工與報案人正陸續遭到警方約談，許多年輕人看到網絡影片前往聲援也被警方帶走。

無《動物保護法》難入刑 動物義工：虐待動物每日都在發生

截至目前，李某領養的動物除重傷的「冬冬」被送醫救治外，與之一同被領走的「妹妹」、王女士送養的「小白狗」、付先生的「星星」、馬女士的小貓等動物，仍下落不明。

多名送養人表示，他們的核心訴求是找回尚存活的寵物，並希望李某的行為能得到法律的制止與懲處，也希望能夠加快推進動物保護立法。

事件在網絡不斷發現，6月7日晚間有近百人聚集，至6月8日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。

由於內地缺乏動物保護法，過去多是透過《治安管理處罰法》中的相關法律給予行政拘留，動物義工小婉透露，法律定義中寵物屬於公民的個人私有財物。領養本身具有「代為飼養」的附條件合約關係，李某將犬隻虐殺已構成嚴重違約及惡意損毀他人財物，原主人可循民事途徑求償。

她指出，李某隱瞞真實意圖騙取並殺害犬隻，涉嫌違反《治安管理處罰法》中的詐騙及損毀財物條款；其虐待行為造成惡劣社會影響、擾亂周邊居民生活秩序，相關部門可處以拘留或罰款。此外，《重慶市養犬管理條例》亦明令禁止虐待犬隻，公安與城市管理部門可依此條例查處。

針對內地《動物保護法》立法的呼聲，小婉表示「內地虐待虐殺動物的事件，每天就在瘋狂的發生......希望能推動出台動物保護法或者是相應的一些約束性的法規，不要再出現這種傷害動物、傷害普通善良人情感的這種事情。」

6月8日晚間有近百人聚集，至6月9日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。