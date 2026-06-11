48歲黃曉明一年沒接戲終考上博士！多次稱「想做家裏第一個博士」

經過一年備考，「二戰」博士的演員黃曉明成功「上岸」！6月10日，上海戲劇學院公布了2026年博士研究生擬錄取名單。在擬錄取名單中，演員黃曉明以總成績271.34分的成績，成為今年上戲藝術管理/戲劇策劃方向的博士生。



對此，黃曉明回應表示：「謝謝大家，其實我很緊張！」

黃曉明回應表示自己很緊張。（中國新聞網提供）

按圖瀏覽更多黃曉明相片：

+ 16

2025年，黃曉明的名字首次出現在上海戲劇學院博士研究生複試名單中，報考研究方向同為「藝術管理/戲劇策劃」。他以本科同等學力（本科直博）身份報考，業務一成績89分進入複試。但在同年6月公布的擬錄取名單中，黃曉明遺憾落榜，該專業僅錄取一人。

黃曉明的成績單（中國新聞網提供）

當時在接受採訪時，黃曉明回應稱，「明年再戰」。

他透露自己一年來幾乎沒有接戲，「沒有好角色寧可休息」，推掉所有影視邀約與綜藝資源，專心備戰。對於自己如此執着於考博，黃曉明多次在採訪中表示，

想做家裏第一個博士。

現年48歲的黃曉明畢業於北京電影學院表演系，出道多年演出過多部知名影視作品，包括《大漢天子》《神鵰俠侶》《中國合夥人》等，並曾獲得金雞獎、百花獎等重要獎項。

【延伸閲讀】黃曉明舊愛葉珂曬閨密合照 四人撞樣如倒模 網民嘲諷共用一張臉（點擊放大瀏覽）

+ 16

這兩年，演藝圈多位明星藝人考博，引起關注。

中國煤礦文工團團長、演員靳東2024年考入中央戲劇學院戲劇與影視專業博士，專業方向為戲劇和影視高峰作品研究。同年，演員林更新也參加了上海戲劇學院2024年博士研究生的考試，並以複試總分第二的成績被錄取，專業方向為戲劇影視表演創作。

2025年，音樂劇演員阿雲嘎考入中央戲劇學院戲劇與影視專業博士，與靳東同屬一個專業一個研究中心。這一年，和黃曉明同期報考的演員金世佳，也成功考上上戲表導演創作方向博士，黃曉明遺憾落榜。不過，經過一年的努力，黃曉明也成功「上岸」。