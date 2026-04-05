黃曉明為帶9歲兒子踩單車道歉：深感愧疚，已去交警部門接受處罰

內地藝人黃曉明4日（上周六）在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片，IP地址顯示在上海。豈知不少網友留言提醒，根據內地法規，9歲兒童不能踏單車上路。黃曉明5日（周日）發長文為自己的疏忽道歉，並表示已去交警部門接受處罰。



黃曉明4日在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片。（網絡圖片）

黃曉明4日在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片。（網絡圖片）

黃曉明4日在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片。（網絡圖片）

內媒《新快報》、《極光新聞》等報道，早前黃曉明發布的照片顯示，當時他本人騎著共享單車，9歲的兒子則騎著普通兒童單車，在人行道前擊掌、合影。

網友對此在評論區紛紛提醒道，「溫馨是真的，但9歲娃不能騎車上路也是真的」。「快停下，違法了」。

目前，黃曉明個人微博帳號已看不到該帖文。

黃曉明4日在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片。（網絡圖片）

根據《中華人民共和國道路交通安全法》的規定，駕駛單車必須年滿12歲。也就是說，未成年人年齡大於或等於12歲，可以騎單車上路，但必須遵守交通規則。如果未成年人年齡小於12歲，則不可以騎單車上路。而駕駛電動單車必須年滿16歲。

黃曉明：對此我深感愧疚

黃曉明5日發文稱，我必須為自己的疏忽鄭重道歉。昨日正值假期，我和小朋友也趁著春光戶外騎行，本意是享受大自然，卻在網友地提示下才知道，自己忽略了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》中「駕駛自行車須年滿12周歲」的規定，對此我深感愧疚。

黃曉明稱，作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位。借此機會，也想和所有家長朋友們共勉：孩子學會騎車不等於可以上路，交通安全容不得半分疏忽，遵守法規才是對孩子最好的保護。

黃曉明稱，未來我一定會更加嚴謹。剛剛我已經去交警部門接受處罰，但還在假期，工作人員建議節後過來，所以我會在上班時間再到相關交警部門接受處罰和批評教育，再次感謝大家的監督和提醒。