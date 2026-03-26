黃曉明揭今年「唔接戲」原因　考博士失敗誓言再戰：喜歡折磨自己

內地男星黃曉明今日罕有現身香港出席馬拉松活動，他接受訪問時，分享了近年心境的轉變，更自爆去年考博士學位失敗，但他表示會繼續努力，目標是成為家中第一位博士。

黃曉明罕現身香港出席馬拉松活動。（陳釗 攝）

談人生態度

黃曉明形容跑馬拉松就像人生一樣，每個人在過程中都會累，可以選擇休息，甚至選擇不再往上爬，這都是一種活法，「人生就是一場馬拉松，不一定非要跑到最後才是贏家。」黃曉明坦言，這幾年自己最大的改變就是學會「放鬆了」，現在更看重當下的舒適與快樂：「只要你自己舒服、自己開心，每一刻你都是你人生的贏家。」

黃曉明形容跑馬拉松就像人生一樣。（陳釗 攝）

考博士失敗今年再戰

黃曉明透露去年曾報考博士，可惜未能錄取。但他對此十分坦然：「我覺得沒什麼了不起的，我就是希望自己能夠有一天成功。」被問到為何如此堅持考博士，他笑言有時喜歡折磨自己、不想停下來，但有時候又覺得自己太累，想休息一下，就像今年他就沒有接戲，因為沒有遇到合適的劇本和角色，寧願選擇休息，享受當下年紀該有的樣子，而還有一個很單純的目標：「我們家也沒有博士，我就想做我們家第一個博士。」

黃曉明享受現時生活。（陳釗 攝）

與王鶴棣、黃子韜一起健身

問到他平日的運動拍檔？黃曉明透露在圈中有不少共同健身的好友，之前與王鶴棣、黃子韜等後輩也常一起健身。他更爆好友黃子韜本人健身就很好，只是後來胖了，現在又要瘦回去了，因為對方要開演唱會。

另外，早前黃曉明傳出與網紅女友葉珂秘密產女，其後又指兩人分手，黃曉明再搭上妙齡網紅，私生活非常精彩。未知是否怕被問及相關問題，故今日記者會全程由大會發問。