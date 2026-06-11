被同學搧耳光、遭師長忽視　13歲腦癱女孩墮樓亡遺書稱對不起父母

2025年6月5日，內蒙古牙克石市一名13歲的女孩梁艾在家中墮樓身亡，死前留下遺書稱「我無法理解同學說的話，就因為我身體不好，他們就罵我是瘸子」、「我身體不好，學習不好，同學還總罵我」，事後女孩父母調閱校內CCTV發現女兒曾被同學搧耳光、打頭和打後背；此外多次校內活動時，梁艾只能呆站在一旁，甚至是站在門外；校運會儀仗隊表演，班主任取消梁艾資格，還將她的儀仗隊服裝轉借其他學生。



孩子父母將就讀的牙克石市第七小學、四名同班學生及其法定監護人、承保校方責任險的保險公司一並訴至法院。2026年2月5日，該案一審作出民事判決，判決學校承擔20%賠償責任，梁艾家屬承擔 80%，對家屬要求四名學生公開賠禮道歉的訴法院求未予支持。家屬不認可一審判決，提起上訴。



女孩凌晨跳樓亡

40歲的張偉偉士是梁艾的母親，2025年6月5日清晨3點，她起床上廁所後想看看女兒梁艾，推開女兒的房門，她發現窗戶是開著的，床上沒有人。張偉偉焦急萬分，喊醒丈夫一起尋找，可找遍了整個房間都沒有女兒的身影，隨後夫妻倆發現女兒已經墮樓。

張偉偉家住6樓，夫妻倆迅速跑下樓，張瑋瑋憶述，「女兒側躺著，身體下面都是血，我從來沒見過那麼多血。我突然發現女兒身旁有一把刻刀，做手工用的，我就翻她手腕，手腕上有四五條劃痕，當時我就推測是孩子自己跳樓了。」

內蒙古牙克石市一名13歲的女孩梁艾在家中墮樓身亡。

2025年6月17日，派出所出具死亡證明，顯示梁艾為非正常死亡。內媒報道指，梁艾出生於2012年，因出生時母親難產導致腦癱，被評定為二級殘疾，為了照料梁艾，張偉偉辭掉工作，帶著孩子奔波於各大醫院，堅持每天為女兒做康復治療，13年來總共花了60多萬元，在辛勤的復健下，梁艾一點點變好，只是說話有些不太清楚，走路有點跛腳。因擔心二胎分散對梁艾的愛，夫妻也沒有再生二胎。

張偉偉稱，考慮到梁艾的殘疾程度不嚴重，她想讓她就讀普通學校，牙克石市第七小學也同意接收。

2020年秋季，8歲的梁艾上了小學，張偉偉說，入學之初，她專程找到班主任，反覆拜託老師結合孩子的身體特點多加照料。在校就讀的五年時間裏，她每天早晚接送女兒往返家校，輔導作業、關注女兒的情緒。

13歲的女孩梁艾在家中墮樓身亡。

張偉偉說，事發前，沒有發現女兒有情緒低落等異常，「梁艾是我唯一的孩子，如果我知道同學欺負她，或者老師有不公平對待，我一定會重視起來。」

家屬在CCTV中發現校園欺凌

張偉偉說，在殯儀館的時候，女兒的班主任和心理老師等前來慰問，心理老師說早就知道梁艾有自殺想法了，但沒告訴家長，張偉偉問老師怎麼知道的，老師稱，「孩子給我寫信了，我太忙了，忙著出差了。」

在張偉偉的要求下，學校提供了梁艾寫給老師的信，信中寫道：「我很自卑，很膽小，我真的好失敗，我總在想是不是我死了就不會這麼痛苦了。」另一封信中寫道：「我無法理解同學說的話，就因為我身體不好，他們就罵我是瘸子，我現在唯一的願望就是消失在這個世界上。」

警方在調查時，在梁艾的書桌和書包最底層發現了一封遺書和日記本：

此外，警方在調查時，在梁艾的書桌和書包最底層發現了一封遺書和日記本。遺書中寫道：「對不起爸爸媽媽，我身體不好，學習不好，同學還總罵我，活著真沒意思，死了也是一種解脫，答應我好好生活，不然我會傷心的。」

日記本裏記載著：「我怎麼這麼膽小，想死但又不敢。」「這幫男生有病吧？天天罵我，天天叫我畜生。」等內容。信件、遺書和日記中的內容都圍繞學校，張偉偉猜測，女兒在學校受到了欺負。

隨後，張偉偉調取了事發前學校近兩個月的監控。CCTV畫面顯示，有同學對梁艾實施過扇耳光、打頭、打後背、用掃帚挑釁等行為。

此外有一次消防演練期間，全班投入應急實訓，梁艾卻被要求單獨站在講台邊，監控畫面記錄下孩子侷促無助的狀態。

另一次耗時四天、佔用六節課時籌備的節約用水主題班會，梁艾全程參與彩排，正式活動當天卻被叫出活動場地，只能站在門外；班主任發來的微信記錄和監控顯示，校運會儀仗隊，班主任以人員已經足夠為由取消梁艾走隊資格，還將她的儀仗隊服裝轉借其他學生。

家長起訴校方與涉事學生

偉偉認為老師孤立、同學欺辱成為梁艾痛苦的重要誘因，「如果我在單位被領導孤立，有活動不讓我參加，我也會心裡不舒服，何況梁艾只是一個孩子，她怎麼受得了?」 ，她將學校及梁艾的幾名同學起訴至法院。

張偉偉認為，班主任因為梁艾每個月有特教津貼和評職稱優先待遇，卻孤立梁艾，剝奪其平等參與集體活動的權利。

梁艾在給心理老師的信中明確表達了輕生想法，但學校發現問題時未及時通知學生家長，致使錯過最佳乾預期；老師未發現或縱容同學欺凌行為。四名學生在校期間長期欺辱梁艾，導致其心理壓抑。據此，張偉偉主張學校及四名學生共同承擔死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等賠償，同時要求四名學生公開賠禮道歉。

2026年2月5日，該案一審作出民事判決，法院認為，梁艾通過書信方式向第七小學表露輕生傾向，學校雖書信回應和談心談話疏導，但未將此情況告知家長，違反了相關規定，導致家長未及時介入，第七小學存在一定過錯，應依法承擔與其過錯相應的賠償責任。

其次，梁艾是未成年人，家長作為監護人對其日常生活、學習、精神狀態等方面應盡到監護義務，但家長未能給予充分關注並察覺梁艾心理異常，有失監護之責，對於梁艾在家中自殺身亡的結果應當承擔主要責任。證據不能證明四名同學對梁艾實施了校園欺凌行為，無法認定與梁艾的死亡結果之間存在因果關係。

法院一審判定，第七小學承擔20%的賠償責任，梁艾家屬承擔 80%，對張偉偉要求四名學生公開賠禮道歉的訴訟請求未予支持。

張偉偉不認可一審判決，提起上訴，她批評，「一審判決說，孩子的媽媽要承擔80%的責任。可是，當孩子在學校被老師區別對待時，誰告訴媽媽了？當孩子被同學欺負時，誰告訴媽媽了？當孩子寫了『想死』的求助信時，誰告訴媽媽了？」

目前，二審開庭日期尚未確定。

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