官方通報北京「鵝腿阿姨」賣鴨腿事件　當事人：會接受相應處罰

近日，「鵝腿阿姨售賣鴨腿」一事受到廣泛關注。6月10日，北京海淀區市場監督管理局發布情況通報稱，立即組織相關市場監管所開展調查、問詢當事人。目前正在對其涉嫌誤導消費者等行為進一步核查，下一步將依法依規處置。



此前6月9日，「鵝腿阿姨」陳秀鳳在其團購群發布公告，承認所售烤腿原材料為鴨腿，其聊天截圖被廣泛傳播。陳秀鳳稱「『鵝腿阿姨』叫了十幾年了，不存在欺詐等行為」。



近日，「鵝腿阿姨售賣鴨腿」一事受到廣泛關注。（中國新聞周刊）

陳秀鳳：曾考慮說明但未找到合適機會，給同學們道歉

北京網紅「鵝腿阿姨」被舉報賣鴨腿 曾買50多次學生：信任被辜負

內媒《紅星新聞》報道，陳秀鳳稱，自己「從2023年後開始將烤鵝腿改為烤鴨腿，主要原因是進貨困難。」「鴨腿批發價比鵝腿便宜，我加工後零售價沒有變化，但是這些年成本在上升，我的售價一直沒漲。」

「鵝腿阿姨」陳秀鳳。（現代快報）

陳秀鳳介紹，約十多年前，她與丈夫開始在北京大學外擺攤賣燒烤，其中烤品就有烤鵝腿，後因受歡迎，不再經營燒烤攤，只賣烤鵝腿。陳秀鳳稱，自2023年末開始，由於產量增加，進貨時出現進不到足夠數量的鵝腿，後陸續換成鴨腿進行替代。兒子小梁坦言，生鴨腿成本價確實低於生鵝腿，「平均下來一個鵝腿進價在11元（人民幣，下同）左右，一個新鮮鴨腿的進價在5元左右。如果是烤鵝腿的話，市場上的價格要20元或者30元了。」

「鵝腿阿姨」陳秀鳳和丈夫梁德才在打包。（現代快報）

陳秀鳳和家人、工人平日烤製「鵝腿」的後廚。（紅星新聞）

陳秀鳳說，「鵝腿阿姨」名字一直被學生們叫了近十年，所以沒有改，自己確實曾考慮過明確說明烤的是鴨腿，但是「一直沒找到合適的機會」。「如果有相應處罰我會接受，同時也希望給同學們道個歉。未來我還想叫『鵝腿阿姨』，但是會和大家說清楚原材料。」

「鵝腿阿姨」所售「鵝腿」發綠？

此次「鵝腿阿姨」被質疑更換原料後，還有網民表示曾遇到過「鵝腿阿姨」所售「鵝腿」發綠情況，懷疑是肉質出現問題。對此小梁表示，其加工時需用蔥汁浸泡鴨腿兩到三個小時所導致，鴨腿會發生變色。

有網民表示曾遇到過「鵝腿阿姨」所售「鵝腿」發綠情況，懷疑是肉質出現問題。（小紅書）

「鵝腿阿姨」曾表示，加工鴨腿時用蔥汁浸泡醃製導致發綠，並無質量問題。（小紅書）

北京一所大學食品學院的一名副教授表示，肉類本身含有油脂，會出現表面彩色的情況，「食品加工時，用蔥薑汁浸泡、加工肉類的情況是有的，但是蔥汁的顏色其實並不是特別綠，有消費者表示『烤鵝腿』肉質發綠，還需通過檢驗檢測才能確定具體原因。」

6月11日，海淀區市場監督管理局發布情況通報，立即組織相關市場監管所對「鵝腿阿姨售賣鴨腿」一事開展調查、問詢。目前正在對當事人涉嫌誤導消費者等行為進一步核查，下一步將依法依規處置。

「鵝腿阿姨」攤位火爆。（紅星新聞）

小梁表示，會根據管理部門的要求進行整改，「做得不對的地方我們肯定認罰，也歡迎同學和消費者的監督。」他還說，未來或許會恢復製作烤鵝腿，並在銷售時標明原材料，讓大家自行選擇。