世界盃2026｜Labubu驚喜亮相開幕式舉大力神盃　網民：替國足圓夢

2026年美加墨世界盃於本港時間6月12日凌晨正式開鑼，首場開幕儀式在墨西哥城舉行。開幕式上，兩隻造型可愛的Labubu人偶身穿定製世界盃球衣登上舞台，成為本屆開幕式備受關注的中國元素，這也是世界盃歷史上首次出現中國原創潮玩IP的身影。



本次世界盃，除國足未到場外，馬寧將擔任球證、104場比賽的官方足球來自深圳、賽事吉祥物各類紀念品七成來自義烏......「中國造」元素無所不在。不少網民打趣：「馬寧身後不是空無一人，還有Labubu。」



Labubu驚喜亮相2026世界盃開幕式.（央視新聞）

Labubu驚喜亮相2026世界盃開幕式.（小紅書）

內媒《金羊網》報道，開幕式上，一棕一藍兩隻Labubu人偶身著定製世界盃球衣，登上舞台，共同托起迷你大力神杯，憨態可掬的模樣瞬間點燃全場氣氛。不少網民將該畫面截下發至社交平台，稱：「起猛了，見到Labubu去世界盃開幕式了！」「論Labubu在世界上的影響力……」「國足沒進世界盃，Labubu替咱圓夢」。

在全球直播鏡頭下，這個來自中國的潮玩形象被億萬觀眾看見，「Labubu亮相世界盃」迅速登上多國熱搜，成為本屆開幕式最具話題度的亮點之一。

開幕式上，一棕一藍兩隻Labubu人偶身著定製世界盃球衣，登上舞台，共同托起迷你大力神杯，憨態可掬的模樣瞬間點燃全場氣氛。（小紅書）

開幕式上，一棕一藍兩隻Labubu人偶身著定製世界盃球衣，登上舞台，共同托起迷你大力神杯，憨態可掬的模樣瞬間點燃全場氣氛。（小紅書）

開幕式上，一棕一藍兩隻Labubu人偶身著定製世界盃球衣，登上舞台，共同托起迷你大力神杯，憨態可掬的模樣瞬間點燃全場氣氛。（小紅書）

據悉，Labubu此次亮相世界盃並非簡單客串，此前已經出現在世界盃官方單曲MV中，與國際藝人同框預熱。6月初，泡泡瑪特還正式推出Labubu×FIFA世界盃聯名系列，包含公仔、掛件、盲盒等多款產品，不少款式一經發售就迅速售罄。

6月初，泡泡瑪特還正式推出Labubu×FIFA世界盃聯名系列，包含公仔、掛件、盲盒等多款產品。（小紅書）

本次世界盃，雖然中國男足無緣正賽，但賽場上依然不缺中國元素。今年，46歲的中國國際級裁判員馬寧成為了全中國球迷的焦點。本屆賽事，他將以主裁判的身份站上世界盃的賽場，成為首位連續執法兩屆世界盃的中國裁判。

世界盃2026｜國足缺席 中國主裁馬寧成代表 執裁｢無軟肋｣獲追捧

本屆賽事，馬寧將以主裁判的身份站上世界盃的賽場。

馬寧孤身扛起中國足球在世界頂級賽場的席位，讓無數球迷感慨「世界盃賽場上，馬寧身後空無一人」。而隨著Labubu閃亮登場開幕式，不少網民打趣：「除了球隊，家裏人都去了」、「馬寧身後不是空無一人，還有Labubu。」