遭家長園方施壓　上海30歲幼兒園教師自殺　室友：他43小時未闔眼

5月30日，上海徐匯幼稚園男教師王文卿自殺離世，其室友在微博發文指，王老師在事發前因夾在園方和家長之間承受極大壓力，更曾43小時未闔眼，室友曾試圖阻止他自殺，但仍未能阻止憾事發生。



近期韓劇《鐵拳教育》爆紅，片中透過虛構的「教權保護局」替被校園霸凌的受害者「伸張正義」，片中有一則改編自真人真事的幼教師被怪獸家長霸凌事件，讓許多網民聯想到該名教師遭遇批評，「鐵拳教育什麼時候照進現實，有病的家長和學生能不能不要再折磨老師。」



王文卿。（微博）

王文卿室友悲痛發聲。（微博）

教師凌晨出走自殺 室友悲痛發聲：他43小時未闔眼

綜合內媒《紅星新聞》報道及王文卿室友微博帖文，王文卿曾在上海徐匯某幼稚園任教。6月12日上午，上海市徐匯區教育局工作人員表示，已關注到王老師一事，「我們對王老師的離世深感痛心和惋惜，目前相關情況還在調查，同時懇請外界尊重逝者私隱，未經證實的信息請勿猜測傳播。」涉事幼稚園暫未作出回應。

王文卿。（微博）

王文卿室友稱，事發三天前，王文卿和他表示期待假期，「做了海南旅行的攻略，採購了很多旅遊用品，還續了一年視頻會員」，據他稱，高三那年王文卿爸爸因病去世，媽媽支撐著這個家，他最終考上贛南師範大學。畢業後成為該幼稚園教師，兢兢業業，學生和家長對他的評價都是敬業負責。

根據其室友梳理的時間線，5月27日，王文卿因為班裏特殊兒童的保育員退休，由他一個人抗下所有事務，他曾說「每天提心吊膽」。次日，2名家長因私怨在班級群吵架，他求助副院長被拒，當晚產生自殺念頭。29日晚，院長找他談話到凌晨，他事後說，院長當著家長的面說他「做錯了」。

5月28日，有2名家長因私怨在班級群吵架，王文卿求助副院長被拒。（微博）

30日凌晨1時，王文卿從家裏出門。室友稱，據CCTV畫面顯示，他快步走向了河邊的小路。當時，他已連續43小時未合眼。

王文卿。（微博）

網民悼念：他是個熱情又陽光的人

在該微博下，多名王老師生前好友和幼稚園家長紛紛留言紀念。有網民稱，十年前第一次去上海就是王老師請他吃的生煎，「他是個熱情又陽光的人，後來在朋友圈看到他考上了幼師，經常發和小朋友們的照片，很替他開心，也覺得那些孩子們很幸運，能在童年階段遇到這麼有愛的老師。後來又聽說王老師已經是骨幹教師，獲得了不少榮譽，經常上學校的公眾號，打心底裏佩服他。」

多名王老師生前好友和幼稚園家長紛紛留言紀念。（微博）

多名王老師生前好友和幼稚園家長紛紛留言紀念。（微博）

王文卿的一名校友回憶，小王老師是贛南師範大學2013級學前教育本科生，是其學長，「我們相識於贛師一個叫做明湖愛心社的社團，常常參與各種志願活動，即使退社了也依然為愛心社的晚會勞心勞力。」

一名家長留言稱，王老師是他兒子幼稚園時的老師，「王老師特別特別的好，很認真很負責。我兒子到現在都記得王老師。到現在都不敢告訴他，王老師離開了。」

多名王老師生前好友和幼稚園家長紛紛留言紀念。（抖音）

《鐵拳教育》照進現實？

近日，改編自韓國人氣網漫的Netflix韓國原創劇集《鐵拳教育》上線後迅速爆火。劇情描述校園中學生霸凌同學與老師、教師權崩塌的情況，劇中靠一個虛構的「教權保護局」解決問題，其中許多看似誇張的橋段，其實都改編自韓國真實社會案件。

改編自韓國人氣網漫的Netflix韓國原創劇集《鐵拳教育》中，也講述了教師輕生案件。（微博）

其中一集故事改編自「首爾瑞二小學女教師輕生案」，現實是一名首爾年僅23歲的女教師，在處理一起鉛筆劃傷事件時，被雙方家長霸凌恐嚇，最終選擇在教室中輕生。

這令許多網民聯想到王老師遭遇批評無處可申訴的情況，有網民嘆「鐵拳教育什麼時候照進現實，有病的家長和學生能不能不要再折磨老師。」「這不僅是一個人的離去，更是整個幼師群體職場困境的縮影。」