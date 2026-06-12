世界盃專用球「三重浪」TRIONDA 出自深圳　內嵌晶片記錄軌跡數據

北京時間6月12日凌晨3時，2026年美加墨世界盃在洛杉磯拉開戰幕。這是歷史上第一次擴軍至48支球隊的世界盃，綠茵場上將上演104場巔峰對決。對中國球迷而言，一個熟悉的遺憾依然存在——中國隊再度成為看客。但如果把視線從參賽球隊稍稍移開，便會發現，世界盃的舞台上，還有一個「深圳球」。



2025年10月，Adidas正式發布了美加墨世界盃官方比賽用球——「三重浪」（Trionda）。球體採用全新四片式拼接結構，流動幾何設計與靈感源自三國聯辦理念的專屬壓花紋理，Adidas足球總經理Sam Handy將其形容為「工藝品」。但真正讓這個球與眾不同的，是藏在它身體裏的「大腦」。

2025年10月，Adidas正式發布了美加墨世界盃官方比賽用球Trionda。（Getty Images）

在深圳光明區一家Adidas專業足球製造工廠內，生產線正全速運轉，「三重浪」在此精工智造、批量投產。自2010年南非世界盃起，這家工廠已先後為4屆世界盃、4屆歐洲盃等頂級賽事供應官方用球。南非世界盃的「普天同慶」、巴西世界盃的「桑巴榮耀」、俄羅斯世界盃的「電視之星18」、卡塔爾世界盃的「逐夢之旅」，每一個世界盃用球的背後，都有這座工廠的身影。

世界盃再現廣東製造 內置晶片助判罰▼▼▼

記者在走訪工廠時了解到，「三重浪」最核心的技術突破在於，它搭載了Adidas新一代的CONNECTED BALL技術。球身採用創新的側置晶片系統，將500Hz慣性測量單元傳感器內嵌於其中一塊拼片的專屬層內，其餘三片則加入配重，確保飛行中的穩定與平衡。這枚藏在足球裏的晶片，能夠實時記錄和傳輸每一次觸球軌跡，為VAR影片助理裁判系統提供精確數據，幫助裁判在越位等判罰中做出更科學的判斷。

「現代足球不僅僅是一個物體，而是一台為了操控空氣而設計的機器。從自動化覆膜、精準切割印刷到無縫黏合成型，每個足球需通過Adidas與國際足聯百項檢測，涵蓋圓周誤差、彈跳係數等關鍵指標。」工廠負責人告訴記者，每一個出廠的世界盃用球，都清晰印有「MADE IN CHINA」字樣。

在連續多屆頂級賽事的裝備清單裏，「廣東製造」始終佔有一席之地。（Getty Images）

這是「廣東製造」的世界盃敘事——在連續多屆頂級賽事的裝備清單裏，「廣東製造」始終佔有一席之地。

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