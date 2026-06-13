武漢夫婦為6歲仔圓夢製蠶絲被　養萬隻蠶日餵30斤葉　耗64日製2床

近期武漢一家三口養蠶做蠶絲被的｢家庭實驗｣狂吸全網目光，一度衝上微博熱搜。原本只是6歲兒子的一句好奇探索「想養蠶做蠶絲被」，沒想到父母為滿足兒子心願，竟認認真真養了1.2萬隻蠶寶寶。隨後他們展現出強大的強大動手能力與驚人毅力，先後經歷剝繭、煮繭、拉蠶絲兜等階段，最終得到1588克（約3.2斤）蠶絲，製作出兩床蠶絲被。



在一家三口的合作下，他們最終做出蠶絲被。（杭州日報）

在一家三口的合作下，他們最終做出蠶絲被。（杭州日報）

在一家三口的合作下，他們最終做出蠶絲被。（杭州日報）

綜合《杭州日報》和《湖北日報》報道，今年養蠶季，阮女士6歲的兒子恆恆突然說想養蠶做一床蠶絲被，為了支持兒子的想法，阮女士和劉先生兩夫妻網購了1萬粒蠶卵，加上之前留下的蠶卵，一共養了12000隻蠶寶寶。「事先我們立下規則，需要三人分工合作，否則做不成蠶絲被」，阮女士說。

為餵養蠶寶寶，阮女士日常要去野外找桑葉，大包小包摘回來一批批喂，由於數量龐大，過程並不輕鬆，蠶寶寶越長越大，食量驚人，多的時候一天要吃30斤桑葉，一家人合力摘桑葉、清洗、餵養。恆恆每天放學第一件事就是餵桑葉、清便便、數蠶繭。

同時，家裏的客餐廳也被改造成養蠶場，用廢棄紙盒搭起多層蠶房，最高1.2米，「一天得摘三四十斤桑葉，餵蠶後還要清理葉子和搞衛生，真的累死了」，面對這項巨大工程，阮女士還是忍不住吐槽。

蠶寶寶越長越大，食量驚人，多的時候一天要吃30斤桑葉。（杭州日報）

蠶寶寶越長越大，食量驚人，多的時候一天要吃30斤桑葉。（杭州日報）

蠶寶寶越長越大，食量驚人，多的時候一天要吃30斤桑葉。（杭州日報）

5月中旬，蠶寶寶開始結繭，1.2萬隻蠶收穫了10180個蠶繭。劉先生因為怕破繭成蛾，甚至凌晨2點獨自一人在客廳剝繭，隨後他更是展現出驚人耐力，每天將蠶繭分批丟進大鍋烹煮，一天能煮800個蠶繭，再將其拉成一個個「蠶絲兜」。

劉先生坦言，這個過程體力消耗極大，非常疲憊，但看到兒子滿懷期待的眼神，便繼續堅持下去。從剝繭、煮繭及拉蠶絲兜整個階段，劉先生直到6月7日才完成所有的蠶繭處理工作，最長的時候他一天要做12個小時。

蠶繭表層蠶絲剝乾淨後清洗。（杭州日報）

煮蠶繭。（杭州日報）

曬乾後的蠶絲兜。（杭州日報）

6月8日，阮女士一家正式開始做蠶絲被，他們將曬乾後淨重1588克的蠶絲兜套回竹弓上，三人分工合作。劉先生與阮女士負責最核心的「拉絲網」：兩人各捏住蠶絲兜的兩個角，把它拉成長形絲網，將厚實的絲兜拉成薄如蟬翼、佈滿細孔的長形絲網；恆恆則負責在旁「打下手」，當父母迭歪絲網時，他便在旁精準糾偏。

劉先生說，做蠶絲被是最容易的一環。10180個蠶繭製成蠶絲兜曬乾後淨重1588克，原本計劃做一床蠶絲被，但他發現蠶絲兜拉到一半時，被套里的蠶絲網已經有8到10厘米厚了，便調整做2床被子。最後做出的蠶絲被既輕，又柔軟又透氣，保暖性也很不錯。

做完蠶絲被後，恆恆便蓋着它睡覺，劉先生說，兒子一個人在床上10分鐘不到就睡着了，過往他都要媽媽陪同講故事才能睡着，這足以看出能他對這蠶絲被的喜歡。

從蠶卵到織成兩床長2米、寬1.5米的蠶絲被，這個過程足足耗時64天。阮女士透露，這場養蠶冒險純粹是好玩的「家庭實驗」，希望藉由這次驚人的動手經歷，讓兒子明白探索與嘗試的意義，未來成為一個「被扔在任何環境中都能陽光明媚的人」。

阮女士一家養蠶｢家庭實驗｣衝上微博熱搜後，不少網民紛紛表示真的很厲害，「居然可以做到，最後真的做出蠶絲被」，還有人羨慕恆恆「好開明的父母」「孩子好幸福啊，有這種想法父母竟然會認真付諸行動支持」。