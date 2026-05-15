馬斯克幼子虎頭包一夜賣斷貨　原來是廣西少數民族繡娘手工縫製

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談，一同隨行訪華的Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）攜幼子X AE A-XII（暱稱X）現身，X不僅身穿新中式上衣，手提的中式虎頭包更是一夕間在網上爆紅。



據介紹，X手提的虎頭包來自廣西桂林本土文創品牌。品牌負責人表示，該款虎頭包融合了中國非遺元素與廣西繡娘手藝，自X手提虎頭包的影片在網上傳出後，同款產品已在一夜之間賣斷貨。



馬斯克牽小兒子現身人民大會堂。（Reuters）

《新華社》《極目新聞》《南國早報》報道，X手提的虎頭包來自廣西原創品牌「芽小七手創」，品牌負責人介紹，設計師團隊在甘肅採風尋找創作靈感時，從當地的民間傳統、非遺的虎頭帽、虎頭鞋獲得靈感後再二次創作，並在公仔上融入更多中國傳統文化，整體造型是沿用傳統非遺的虎頭元素來設計，舌頭上的蟾蜍寓意納財，鼻子上的蝴蝶刺繡寓意福氣疊加。

負責人表示，虎頭包成品均由廣西少數民族的繡娘手工縫製完成，製作一個虎頭包大約需要一星期。

對於虎頭包為何出現在馬斯克幼子X手上，負責人稱，品牌在北京首都機場候機廳有專賣店，猜測馬斯克團隊是在機場購買。

電商平台顯示，該款虎頭包售價為398元人民幣。截至5月14日晚10時許，該款虎頭包已售完下架。負責人稱，當晚這款虎頭包已賣出500多個，目前已緊急連夜安排生產。

X手提的虎頭包來自廣西原創品牌「芽小七手創」。（淘寶@芽小七手創）

負責人表示，品牌希望將優秀的傳統文化融入到獨有的產品風格，「通過這些讓年輕人喜愛的產品形式，讓傳統文化走入更多人的生活當中，希望能讓大家在這些產品中感受到中國傳統文化的獨特魅力」。

據介紹，芽小七手創是廣西本土品牌，一直堅持傳統手繡工藝，將醒獅、舞龍、虎頭、京劇等中國傳統文化元素與現代的漁夫帽、棒球帽、雙肩包、單肩包、掛件甚至家居用品結合。該品牌有專職繡娘300多人，繡坊覆蓋桂林市龍勝各族自治縣、靈川縣、平樂縣及賀州市昭平縣和梧州市等地。