河南男貸款44萬為公司買奧迪　入職2月被停職　無車還要還債

據河南廣播電視台報道，河南一名男子柴先生應聘司機被要求以個人名義買車，於是貸款了44萬人民幣（下同）為公司購買了一輛奧迪A8。但柴先生入職僅2個月便被停職，車輛被公司租出去抵押了，還要柴先生還貸款。



河南男貸款44萬為公司買車。（河南廣電）

河南男貸款44萬為公司買車。（河南廣電）

據報道，柴先生表示，他去洛陽碩德汽車租賃有限公司應聘司機時，被要求用個人名義為公司買車。求職心切的柴先生貸款44萬買了一輛奧迪A8。

河南男貸款44萬為公司買車。（河南廣電）

河南男貸款44萬為公司買車。（河南廣電）

柴先生與公司簽訂的代購協議上明確寫明：購車款及貸款由公司支付。但入職僅兩個月，柴先生就被公司停職。到了今年3月份，由於公司斷供，柴先生還要自行償還貸款，分期5年，每個月要償還9000多元。為了不成「黑戶」，柴先生已經墊付了2萬多的貸款。

河南男貸款44萬為公司買車。（河南廣電）

公司負責人高先生稱，奧迪租給客戶後被抵押出去了，如今手裏沒車也沒錢，柴先生可以直接去法院起訴，判多少還多少。