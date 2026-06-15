湖南男海洋館潛水 下水十幾秒遭3米巨鯊咬頭險死 臉上留7個齒印
撰文：羊城晚報
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一名男子在湖南長沙海洋王國體驗潛水被鯊魚咬傷頭部，臉上留下7個齒印，工作人員曾稱小孩也可參與，目前雙方正協商賠償，涉事項目已關停整頓。
近日，來自湖南長沙的包先生向內媒記者反映稱，5月15日，他和家人前往長沙湘江海洋王國遊玩，花480元（人民幣，下同）體驗藍洞獵奇這一水下項目時，不慎被鯊魚咬傷。
按圖了解事件經過：
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包先生表示，當時工作人員表示小孩也可以參與，「所以沒多想，我就穿着潛水服下去了」，下水十幾秒就被一條3米左右的沙虎鯊咬傷頭部，臉上留了7個深約2厘米的齒印。
據包先生提供的醫院出具的疾病診斷書，他被診斷為多發性動物咬傷（鯊魚）。
包先生告訴記者，目前園方為他墊付了醫藥費，但只願賠償2萬元，包先生表示自己連誤工費都不止這些錢，相關賠償仍在協商中。
6月15日，長沙湘江海洋王國一位工作人員告訴記者，他們目前正在和當事人積極溝通，涉事項目已經停業整頓，鯊魚被轉移走。
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