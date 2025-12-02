巴西男子翻6.1米高牆跳入獅舍 秒遭母獅撲咬慘死｜有片慎入
巴西阿魯達卡馬拉公園（Parque Arruda Câmara）動物園日前發生一宗驚悚案件，一名男子翻身越過20英尺高（約6.1米）的圍牆，並沿著樹幹進入獅舍。母獅「萊昂娜」（Leona）迅速撲向這名男子，並將其活活咬死，血腥過程全被遊客拍下。
死者疑似患有精神疾病
CNN巴西版報道，這名男子身份不明、疑似患有精神疾病，11月30日上午闖進獅舍。其中一頭母獅萊昂娜察覺有人闖入後，迅速跑到樹幹下方，等男子一落地，萊昂娜撲向男子。等園方工作人員、軍警到達現場時，該名男子已經慘遭活活咬死。
（編按：《紐約郵報》引述巴西傳媒O Correio Braziliense指，死者為19歲的Gerson de Melo Machado，消息指他患有精神分裂症，並夢想成為馴獸師，更曾企圖藏身前往非洲的飛機起落架內實現夢想。）
他爬上約6.1米高的圍牆 母獅在樹下準備攻擊：
現場其他遊客將整個過程記錄下來，動物園發表聲明哀悼：
對所有人來說，這是極其悲傷的事件，我們向這名身份仍不明朗的死者家屬和朋友表達慰問。
報導指出，動物園在事件過後已經暫時關閉，緊急啟動安全會議並配合政府相關部門調查。
對於造成慘案的母獅萊昂娜，園方強調：「不會安樂死。」事後萊昂娜也未再有攻擊行為，身體也十分健康。
不過園方也坦言，會持續讓技術團隊監管萊昂娜，並且關閉園區，直到調查結束，確保遊客、員工和動物們的安全為首要之務。
