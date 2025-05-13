美國男擅自進入袋鼠園區　疑遭襲擊慘死　屍體留「多處鈍性創傷」

撰文：TVBS新聞網
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美國南卡羅萊納州驚傳命案，一名男子被發現陳屍於飼養袋鼠的圍欄內，身上有多處受傷。據傳他是因為想要進去圍欄內與袋鼠玩耍，而意外被攻擊致死。

綜合外媒報道，死者為52歲的艾瑞克（Eric Slate），他的屍體在9日晚間被發現於南卡羅萊納洛里斯市「5 Star Farm」中，一個飼養「不同年齡的小袋鼠和袋鼠」的圍欄內。據驗屍官稱，艾瑞克的身體有多處鈍性創傷。

艾瑞克疑因擅闖袋鼠園被攻擊致死，當地議員指他已非首次闖入袋鼠圍欄並與袋鼠打鬧。（YouTube@Inside Edition）

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當地議員考西（Mark Causey）告訴 《News13》，艾瑞克過去曾闖入袋鼠圍欄並與袋鼠打鬧。他也補充，一些袋鼠專家將前來確保圍欄的穩固性，以及袋鼠的安全。據悉，在艾瑞克的屍體被發現時，袋鼠仍在圍欄內，但不清楚是哪一隻袋鼠攻擊艾瑞克。

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「5 Star Farm」的主人是死者艾瑞克的親屬，他拒絕對媒體作出評論，並在臉書發文表示，動物當時並未離開其安全圈養區，且至今始終處於圍欄內：

懇請外界在此時給予家屬尊重與支持。

對於此事故，外界懷疑艾瑞克是被袋鼠攻擊致死。《紐約郵報》報道，成年雄性紅袋鼠體重可達近200磅，身高可達5呎11吋（約180厘米），擁有強而有力的後腳，能進行猛烈踢擊。2022年，澳洲西部一名年老的男子遭自家飼養的袋鼠攻擊身亡，這被認為是該國近90年來首度有人遭袋鼠攻擊致死的事件。

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