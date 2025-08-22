動物園獵豹從牢籠逃脫！36歲飼養員慘遭突襲咬頸　失血過多送院亡

以色列有動物園飼養員遭到獵豹襲擊致死。當地一名飼養員事發時正準備遊客導賞工作，一隻獵豹突然從豹舍圍欄逃脫至內院，並向其施襲咬頸，導致他因為出血過多，送院後證實不治。園方事後交代事件，指事發時遊客們站在玻璃窗後，故此無人受傷，強調暫未計劃將施襲的獵豹進行「安樂死」，認為「這就是動物的本性，我們不會責怪牠」，但就對失去優秀工作夥伴感到遺憾。



以色列有動物園的獵豹從牢籠逃脫至內院，有飼養員遭突襲，身體多處受傷送院後證實不治。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於8月1日，以色列耶路撒冷聖經動物園（The jerusalem biblical zoo）一名36歲飼養員努里（Uriel Nuri），當時正和數名工作人員為遊客導賞活動進行準備工作，突然遭到一隻從豹舍逃脫的獵豹攻擊，以致他頸部及身體多處受到重創。

獵豹從牢籠逃脫 飼養員遭咬頸重傷亡

有醫護人員表示，由於努里頸部受傷兼大量出血，他們將傷者送院前，先在現場為其包紮傷口和止血，同時進行心肺復甦等多項急救措施，惟努里送院後仍被證實傷重不治。

36歲的飼養員努里（Uriel Nuri）不幸被獵豹襲擊致死。（網上圖片）

動物園未計劃將施襲獵豹進行「安樂死」

動物園及後交代事件，指事發時遊客們站在玻璃窗後，故此無人受傷。而涉事波斯獵豹和另一隻獵豹在今年1月，從捷克共和國某動物園移送至涉事動物園，園方強調暫未計劃將施襲的獵豹進行「安樂死」，認為「這就是動物的本性，我們不會責怪牠」。

警方事後到場，以調查牢籠圍欄是否因技術故障而導致動物逃脫。（網上圖片）

涉事動物園曾發生鱷魚咬傷工作人員事件

當地警方正釐清豹舍圍欄是否涉及技術故障，從而導致動物逃脫；園方則表示會積極配合警方調查，同時對失去一名優秀工作夥伴感到遺憾。其實涉事動物園去年曾有鱷魚因咬傷工作人員而遭開槍射擊，最後傷重不治。

努里生前不時於社交平台分享工作照片。（網上圖片）

