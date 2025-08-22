動物園獵豹從牢籠逃脫！36歲飼養員慘遭突襲咬頸 失血過多送院亡
撰文：桃樂斯
出版：更新：
以色列有動物園飼養員遭到獵豹襲擊致死。當地一名飼養員事發時正準備遊客導賞工作，一隻獵豹突然從豹舍圍欄逃脫至內院，並向其施襲咬頸，導致他因為出血過多，送院後證實不治。園方事後交代事件，指事發時遊客們站在玻璃窗後，故此無人受傷，強調暫未計劃將施襲的獵豹進行「安樂死」，認為「這就是動物的本性，我們不會責怪牠」，但就對失去優秀工作夥伴感到遺憾。
綜合外媒報道，事發於8月1日，以色列耶路撒冷聖經動物園（The jerusalem biblical zoo）一名36歲飼養員努里（Uriel Nuri），當時正和數名工作人員為遊客導賞活動進行準備工作，突然遭到一隻從豹舍逃脫的獵豹攻擊，以致他頸部及身體多處受到重創。
獵豹從牢籠逃脫 飼養員遭咬頸重傷亡
有醫護人員表示，由於努里頸部受傷兼大量出血，他們將傷者送院前，先在現場為其包紮傷口和止血，同時進行心肺復甦等多項急救措施，惟努里送院後仍被證實傷重不治。
動物園未計劃將施襲獵豹進行「安樂死」
動物園及後交代事件，指事發時遊客們站在玻璃窗後，故此無人受傷。而涉事波斯獵豹和另一隻獵豹在今年1月，從捷克共和國某動物園移送至涉事動物園，園方強調暫未計劃將施襲的獵豹進行「安樂死」，認為「這就是動物的本性，我們不會責怪牠」。
涉事動物園曾發生鱷魚咬傷工作人員事件
當地警方正釐清豹舍圍欄是否涉及技術故障，從而導致動物逃脫；園方則表示會積極配合警方調查，同時對失去一名優秀工作夥伴感到遺憾。其實涉事動物園去年曾有鱷魚因咬傷工作人員而遭開槍射擊，最後傷重不治。
（綜合）
野豹闖民居突襲拉布拉多 狗狗慘遇咬頸險送命 主人1招意外救犬野豹闖入屋內！12歲男童超冷靜放低手機1舉動「生擒」 後續是…印度4歲女童家中花園玩耍 野豹翻牆闖入叼走 森林尋獲僅剩殘屍印度婦酷熱難眠打開門 3歲子遭野豹潛入叼走 下場悽慘