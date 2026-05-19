上海浦東餐廳男子持刀傷3人　59歲疑犯被捕　日媒：2傷者為日本人

據上海警方通報，今日（19日）中午12時25分，浦東有男子在餐廳內持水果刀傷人致3傷。有消息指，3名傷者其中2名為日本人，事發地點在商業大廈內的日料店。



據日本共同社報道，日本外務省相關人士透露，3名傷者中有2人是日本人，傷勢情況未知。據悉，事發地點為金融機構集中的商業中心內，該大廈有日資企業事務所入駐，日本人也較多。

一名在大廈內工作的日本男子表示：「聽說出事了，我就去店那邊看一看。現場有五六名警察，氣氛有些緊張。我經常去那家店吃飯，所以很吃驚。」

上海餐廳有男子持刀傷人3人受傷，有消息指其中2名傷者為日本人。圖為事發現場。（橙柿互動）

據今日下午上海浦東警方通報，事發於19日12時25分，接報警稱世紀大道某商務樓3樓餐廳內有一男子持水果刀傷人。警方到場抓獲59歲楊姓男子，並將3名傷者送醫治療。調查期間，警方發現楊某某語言混亂、行為怪異，有精神疾病治療史。目前，案件正在進一步偵辦中。

近幾年，內地曾發生過多宗在華日本人遇襲事件。

2024年6月24日，蘇州市高新區塔園路新地中心公交站台發生一起持刀傷人案件，兩名日籍人員受傷。有一名中國籍傷者胡友平在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，不幸離世。同年一個月後，7月31日，一對日本人母子突然被襲擊，生命無大礙。

2024年9月18日，深圳日本人學校一名10歲的中日混血男學生在距離學校門口約200米的位置，被一名44歲男子刺傷。翌日，日本駐廣州總領事館公布，遇襲的男學生已經不幸身亡。