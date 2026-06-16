貴州兩男嬉水遭吸入排水口　一人閉氣從另一端沖出雙雙獲救

6月14日，貴州黔南州龍里縣龍山鎮，兩名男子在蓮花河玩水時，不慎被水下的排水口死死吸住，現場十多名民眾與村委會工作人員拼命施救，其中一人被迅速拉起，另一人則因吸力過大，整個人被吸入排水口，僅剩頭部與雙手在外。千鈞一髮之際，岸上民眾確認排水口另一邊已有其他人接應後「果斷放手」，讓男子順著水流沖出並安全獲救。



《極目新聞》報道，事發於6月14日，蓮花河‌猴子溝一號橋附近。有目擊者稱，兩名男子在玩水時被吸入河邊的排水口中，其中一人的身體在排水口外，被眾人及時拉起，另一人幾乎全身被吸入排水口，僅頭部和雙手露出水面，岸上有多人用力拉住其手腕，試圖救他上來，但他不斷往下沉，最終被吸入排水口，在排水口另一邊獲救。

該名男子幾乎全身被吸入排水口，僅頭部和雙手露出水面。（極目新聞）

參與救援的當地人稱，排水口吸力太大，對方的頭不斷向下沉，呼吸都有困難，「若不放手人可能就沒了」。由於該條排水通道並不長，排水口另一邊已有人準備施救，他們才放心鬆手，讓該名男子從排水口沖走，「閉口氣幾秒鐘就沖出來了」。

當地一位從事餐飲店的村民稱，這個排水通道是一個泄洪口，口徑可容3個人通過。每年漲水時，就會淹在水下形成暗流。

岸上有多人拉住該男子的手腕，試圖救他上來。（極目新聞）

眾人鬆手讓該名男子從排水口沖走，其他人在排水口另一邊接應救人。（極目新聞）

6月15日，龍山鎮鎮政府工作人員稱，事發時，當地的蓮花村村委會立即派人到場救援，兩名遇險男子安全獲救，身體無礙。

工作人員表示，猴子溝一號橋附近是公開水域，因河水不深又清澈，夏天縣城和周邊的居民都喜歡到此處玩水。由於並非景點，當地沒有配置安全員，但河邊有豎立警示牌，並安排志願者巡查。工作人員提醒，近期蓮花河‌漲水，民眾玩水時要注意安全，不要踏入深水區或危險區域。