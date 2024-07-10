江蘇10歲男童被泳池排水口吸住　呼吸衰竭一度留醫ICU

近日，江蘇淮安10歲男童小陳（化名）在泳池游泳時，不慎被水循環系統的排水口吸住肩膀、無法脫身，他獲救後一度無呼吸心跳，送到醫院時已嚴重肺水腫、呼吸衰竭等。經醫護人員搶救，最終脫離生命危險。



《現代快報》報道，小陳在泳池游泳時，右肩不慎被水循環系統的排水口吸住。救生員見狀立即施救，但因排水口吸力強勁，救生員嘗試數分鐘仍無法拉走他，小陳的母親立即跳入泳池內，與救生員合力將小陳拉走。

小陳獲救上岸後臉色青紫，無自主呼吸和心跳，救生員立即為他做心肺復甦，7分鐘後，小陳恢復心跳，救護員到場後立即將他送往淮安市第二人民醫院搶救。

江蘇10歲男童小陳游泳時，被泳池排水口吸住右肩，遇溺後送院搶救，醫護人員24小時密切監護。（微信公眾號＠淮安市第二人民醫院訂閱號）

小陳入院時神志昏迷，呼吸微弱短促。醫生立即為他建立人工氣道，並迅速送至ICU搶救。考慮到小陳可能嚴重缺血缺氧導致腦損害，並有內環境紊亂形成酸中毒等多臟器功能損傷，院方利用呼吸機幫助其維持呼吸改善缺氧狀態等治療。

由於小陳溺水導致吸入性肺炎，有大量的粉紅色泡沫液痰，並有明顯的肺水腫。經過氣管鏡檢查，醫生發現小陳氣管中有大量痰栓、分泌物，於是為他進行肺泡灌洗，以控制感染，加快恢復。

江蘇10歲男童小陳游泳時，被泳池排水口吸住右肩，遇溺後送院搶救，醫護人員24小時密切監護。（微信公眾號＠淮安市第二人民醫院訂閱號）

經過24小時密切監護後，小陳恢復意識，並順利拔除氣管插管。2天後，小陳各項指標明顯好轉，度過危險期，順利撤走呼吸機。目前，小陳的生命體徵平穩，正接受高壓氧治療，不久即可轉入普通病房。

該院急診與重症醫學部主任石岩提醒，若有人遇溺，拯救時應從背部將對方頭部托起，或從上面拉起其胸部，使其臉部露出水面；拖上岸後要為遇溺者清除口鼻堵塞物，並讓對方頭部朝下，倒出呼吸道內積水。

若遇溺者呼吸及心跳微弱，或心跳停止，要立即做人工呼吸，同時做胸外心臟按壓；如現場有醫療條件，可為他注射強心藥物及吸氧，並為遇溺者保持體溫。